Nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park chinh phục nhóm khách hàng ít thời gian

(VTC News) -

Giải phóng thời gian, triệt tiêu chi phí ẩn, tránh “ma trận” vật liệu nội thất

Đối với các nhân sự cấp cao và doanh nhân nước ngoài có nhu cầu định cư tại Việt Nam, rào cản lớn nhất khi mua bất động sản không chỉ dừng lại ở thủ tục pháp lý, mà chính là giai đoạn hoàn thiện nội thất.

“Từ bước lên ý tưởng thiết kế, giám sát thi công đến kiểm định chất lượng đều ngốn một quỹ thời gian khổng lồ và đòi hỏi sự có mặt liên tục của gia chủ. Tôi không muốn đánh đổi quỹ thời gian quý giá dành cho công việc cho những áp lực không đáng có này”, anh Eichner Siegfried, doanh nhân người Đức đang làm việc tại TP.HCM, thẳng thắn chia sẻ.

Nỗi trăn trở đó đã được cởi bỏ hoàn toàn khi anh quyết định lựa chọn căn nhà phố bàn giao hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park.

Để tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí, anh Eichner Siegfried lựa chọn nhà phố thấp tầng hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park.

Với dự định tích hợp không gian sống và văn phòng làm việc, anh Eichner Siegfried đang cân nhắc sở hữu một căn nhà phố 7,8 tỷ đồng. Với phương thức thanh toán sớm, anh nhận mức chiết khấu “khủng” lên đến 22,5% (đã bao gồm toàn bộ gói nội thất cao cấp).

Nhờ đó, chi phí thực tế anh bỏ ra cho căn nhà phố 4 tầng chỉ chưa tới 6,5 tỷ đồng. Ngày bàn giao, ngôi nhà đã sẵn sàng mọi tiện nghi, anh sẽ chỉ “xách vali vào là ở”.

Thách thức hoàn thiện nhà lại càng nhân lên gấp bội đối với cộng đồng Việt kiều hoặc khách hàng đầu tư từ xa, khi khoảng cách địa lý khiến việc trực tiếp quản lý công trình trở nên bất khả thi.

Dưới góc nhìn của anh Mike Nguyễn, một nhà đầu tư Việt kiều tại Mỹ, tình trạng “đội giá vật liệu”, chi phí phát sinh vô tội vạ hay sự trồi sụt về chất lượng thi công từ các nhà thầu tự phát như một “cơn ác mộng”.

Từng đặt trọn niềm tin và “hái quả ngọt” tại Vinhomes Grand Park, anh Mike hiểu rõ giá trị của sự đồng bộ. Chính vì vậy, trước một Vinhomes Sài Gòn Park sở hữu quy mô vượt trội cùng chính sách bán hàng vô tiền khoáng hậu, nhà đầu tư kỳ cựu này đã lập tức sở hữu ngay một căn nhà phố hoàn thiện trị giá 13,3 tỷ đồng.

“Tôi tận dụng chính sách hỗ trợ vay 70% trong 18 tháng ân hạn gốc lãi. Với khoản chiết khấu trực tiếp 12% thẳng vào hợp đồng, giá vốn thực tế chỉ còn 11,7 tỷ đồng.

Trong đó, vốn tự có chỉ hơn 3,5 tỷ đồng - một con số quá tối ưu để làm chủ một cơ ngơi 4 tầng bề thế với diện tích sử dụng lên tới gần 250m2, nhận nhà là có thể khai thác kinh doanh được ngay”, anh Mike phân tích sâu hơn về chiến thuật “mượn lực” tài chính.

Thảnh thơi tận hưởng chuẩn sống mới, đón trọn giá trị sinh lời

Dịch chuyển dòng vốn vào các đại đô thị tích hợp sở hữu hệ sinh thái tiện ích đồng bộ và cảnh quan xanh đang là ưu tiên của nhóm khách hàng có “khẩu vị” khắt khe, nhất là tầng lớp thượng lưu, giới doanh nhân, cộng đồng Việt kiều và người nước ngoài.

“Tôi đặt trọn niềm tin vào gu thẩm mỹ, tư duy thiết kế và tiêu chuẩn bàn giao khắt khe từ chủ đầu tư Vinhomes. Chỉ cần bước qua cánh cửa, một không gian sống đẳng cấp chuẩn resort đã sẵn sàng phục vụ gia đình tôi ngay từ ngày đầu tiên”, anh Eichner Siegfried chia sẻ.

Hệ thống tiện ích tầm vóc quốc tế lần đầu xuất hiện tại Tây Bắc TP.HCM sẽ mang đến một chuẩn sống hoàn toàn mới cho cư dân Vinhomes Sài Gòn Park.

Đáng chú ý, thời điểm bàn giao những căn nhà phố thấp tầng đầu tiên vào cuối năm 2027 cũng là lúc chuỗi tiện ích “khủng” của Vinhomes Sài Gòn Park đồng loạt vận hành. Công viên nước gia đình VinWonders Ocean Park, lá phổi xanh Botanica Park, tổ hợp thương mại sầm uất Global Village… đi cùng hệ sinh thái dịch vụ 5 sao của Vingroup, gồm giáo dục Vinschool, y tế Vinmec, mua sắm giải trí Vincom, di chuyển xanh VinBus… là những mảnh ghép kiến tạo chuẩn mực sống tiện nghi, đẳng cấp cho cư dân mà không cần rời khỏi nơi ở.

Những căn nhà phố thấp tầng hoàn thiện đầu tiên sẽ được bàn giao cuối năm 2027.

Dưới góc nhìn thị trường, bà Tịnh Nghi, Trưởng phòng Kinh doanh của Aka Homes nhấn mạnh, nhà phố thấp tầng tại các đại đô thị đồng bộ luôn là dòng sản phẩm có biên độ tăng giá mạnh mẽ nhất nhờ khả năng thương mại hóa tức thì.

“Sức hút này được bảo chứng bởi nguồn cầu khổng lồ tại chỗ, từ cộng đồng cư dân nội khu cao cấp, làn sóng sinh viên, chuyên gia quốc tế cho đến lượng khách vãng lai từ các khu vực lân cận. Đây chính là nền tảng tạo nên dòng tiền kinh doanh bền vững cho chủ sở hữu”, bà Nghi phân tích.

Cộng hưởng vào đà bứt phá giá trị đó là cú hích mạnh mẽ từ hạ tầng giao thông. Vành đai 3 dự kiến thông xe trong năm nay, dự án mở rộng Quốc lộ 22, Metro số 2 và Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài đều đang tăng tốc, sẽ tạo nên một mạng lưới kết nối liên vùng hoàn hảo, kích hoạt xung lực tăng giá mạnh mẽ cho đại đô thị quy mô 1.080 ha đáng sống bậc nhất tại Tây Bắc TP.HCM.