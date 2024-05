Những lỗi thường gặp của động cơ máy dầu

(VTC News) -

Ưu điểm động cơ dầu

Hiệu suất động cơ diesel cao, máy khỏe, sức kéo tốt, tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp cho những vùng có địa hình đồi núi phức tạp, xe tải nặng...

Ngày nay công nghệ phát triển đã đưa động cơ diesel lên một tầm cao mới nhờ vào hệ thống phun dầu điện tử (common rail) với áp suất phun cực lớn và độ ổn định cao, giúp phát huy được hiệu suất tối đa của động cơ diesel.

Đặc biệt là khả năng chịu tải của động cơ diesel tốt hơn động cơ xăng rất nhiều. Sức kéo tốt, vận hành bền bỉ trên mọi địa hình do động cơ diesel thường sản sinh mô-men-xoắn cực đại cao hơn ngay ở dải vòng tua thấp nên giúp cho xe có sức kéo lớn hơn.

Động cơ chạy dầu thường khó khởi động. (Ảnh minh hoạ).

Nhược điểm

Tuy động cơ dầu sở hữu nhiều ưu điểm nhưng chúng cũng có một số nhược điểm như tiếng kêu của máy ồn, chi phí cho bảo dưỡng sữa chữa và phụ tùng thay thế cũng cao hơn.

Các dấu hiệu cho thấy động cơ máy dầu có vấn đề

Động cơ hoạt động không ổn định hoặc có tiếng kêu lạ.

Động cơ bị giảm hẳn công suất, sức ì lớn.

Quan sát sàn dưới gầm xe phát hiện rò rỉ chất lỏng.

Hệ thống xả khí thải có tiếng kêu bất thường.

Khi dừng hoặc đỗ xe, lốp xe rít mạnh.

Mặc dù xe đang di chuyển trên đường bằng nhưng lại thấy xe nghiêng về một bên.

Phanh xe nhẹ nhưng không thấy hiệu quả.

Nhiệt độ của nước làm mát tăng cao hơn mức bình thường (Đồng hồ đo nhiệt độ máy trong xe tăng cao).

Bạn hãy kiểm tra và sửa chữa ngay. Tuy nhiên, trước khi sửa chữa tại gara, bạn có thể kiểm tra mức độ hư hỏng bằng kinh nghiệm:

- Để xe vẫn nổ máy, bạn có thể quan sát màu khí xả. Nếu khí xả có màu đen hoặc trắng đều không tốt. Khí xả màu đen là do hỗn hợp khí quá đậm hoặc dầu bôi trơn lọt lên buồng cháy. Khí xả màu trắng là do xăng có lẫn nước hoặc đệm nắp máy bị cháy.

- Bạn có thể xem màu sắc của chân nến điện: Nếu chân nến điện có màu đen hoặc màu sang đều không tốt. Vì hiện tượng sục dầu lên buồng cháy hoặc bỏ lửa đều làm chân nến điện có màu đen: còn màu sang là do chân nến điện bị cháy vì động cơ làm việc quá nóng.

Một số hư hỏng thông thường và cách khắc phục

Động cơ quá nóng

Động cơ nóng có thể do thiếu nước làm mát, két nước bẩn hoặc bị tắc, hỏng van bằng nhiệt. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến động cơ và các van, áp, gioăng, xéc măng.

Vì vậy, hãy châm thêm nước và xem chúng có bị rò rỉ không. Đồng thời kiểm tra van bằng nhiệt, phun nước rửa két nước và vệ sinh sạch sẽ két nước. Cẩn thận hơn, bạn nên thường xuyên kiểm tra xe và động cơ trước khi vận hành, hoặc ít nhất một tuần/lần để hạn chế tình trạng này.

Động cơ xả khói đen

Động cơ xả khói đen. (Ảnh minh họa)

Không vệ sinh lọc khí khiến động cơ hay xả khói đen. Khi thấy động cơ xả khói đen có thể kết luận là xe bị tắc lọc khí hoặc tắc ống cao su đường hút. Lúc này nên làm sạch hoặc thay thế hai bộ phận trên nếu cần thiết.

Hao nhiên liệu

Dầu diesel kém chất lượng sẽ khiến xe bị tiêu hao nhiên liệu hơn bình thường. Bên cạnh đó, bơm cao áp chỉnh sai, bộ hơi mòn, đường ống nhiên liệu rò rỉ và mức dầu nhờn động cơ cao cũng là yếu tố khiến nhiên liệu bị bào mòn nhanh chóng.

Do đó cần kiểm tra áp suất cuối kỳ nén, chỉnh lại bơm cao áp và thay nhiên liệu để xe hoạt động tốt trở lại.

Dù là hư hỏng thông thường nhưng với lỗi này cần đưa xe vào gara kiểm tra và sửa chữa sớm.

Tốc độ không tải thấp

Nguyên nhân dẫn đến tốc độ không tải thấp là do lõi lọc bị tắc và thùng chứa còn ít nhiên liệu. Cách khắc phục tốt nhất là chủ xe nên thay, vệ sinh lõi lọc, tiếp thêm nhiên liệu và chỉnh lại tốc độ động cơ ở chế độ không tải.

Khó khởi động máy

Khi ắc quy và các đầu nối tiếp xúc bị hỏng, bẩn hoặc không tiếp xúc, động cơ sẽ rất khó khởi động. Ngoài ra, tiếp mát không tốt cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Để khắc phục, nên nạp điện hoặc thay bình điện ắc quy khác, đồng thời vệ sinh và siết chặt lại những đầu nối của bình điện.

Công suất động cơ không đủ

Nguyên nhân khiến công suất động cơ không đủ hay xe bị hụt ga có thể do xi lanh không được cung cấp đủ nhiên liệu; Nhiên liệu được phun vào xi lanh quá sớm hoặc quá muộn do cơ cấu truyền động của bơm bị mòn, cân bơm bị hỏng hóc; Nhiên liệu phun ít, không đủ số lượng bởi muội than bám ở kim phun, lò xo vòi phun bị gãy; Chất lượng nhiên liệu quá kèm, đặc biệt là trong nhiên liệu có lẫn nước.