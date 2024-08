Nhóm nam nữ thuê căn hộ ở Đà Nẵng để buôn bán ma tuý

(VTC News) -

Ngày 24/8, Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ nhóm nam nữ thiết lập đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn từ Quảng Trị vào Đà Nẵng.

Thông tin ban đầu, qua nắm tình hình địa bàn và đối tượng lưu trú, Công an phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê phát hiện tại căn hộ trên đường Hùng Vương (TP Đà Nẵng) có nhiều người ngoại tỉnh đến lưu trú, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội liên quan ma túy.

Tiếp nhận thông tin, Thượng tá Phan Văn Thương, Trưởng Công an quận chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác minh, điều tra làm rõ những nghi vấn này.

Nhóm buôn bán ma túy bị cơ quan công an bắt giữ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Quá trình xác minh, điều tra, các trinh sát nhận định nhóm nam nữ này chuyên vận chuyển ma túy từ địa bàn tỉnh Quảng Trị vào Đà Nẵng bán cho con nghiện để kiếm lời.

Đến 19h30 ngày 22/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Vĩnh Trung đồng loạt kiểm tra căn hộ nhóm này thuê.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 6 người đang lưu trú tại đây gồm: Nguyễn Chơn Nô (24 tuổi), Trần Phương Nhật Anh (21 tuổi), Võ Văn Tú (24 tuổi, cùng trú huyện Triệu Phong), Nguyễn Ngọc Trí (27 tuổi), Lê Thanh Quang (25 tuổi, cùng trú huyện Hải Lăng) và Trương Thị Trà My (21 tuổi, trú thị xã Quảng Trị, cùng tỉnh Quảng Trị).

Khám xét nơi ở của những người này, cơ quan công an thu giữ khoảng 1,2kg ma túy dạng dạng Ketamine, Methamphetamin, Amphetamin và một số tang vật liên quan.

Hiện vụ việc được Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Khê điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.