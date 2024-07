Hai cựu cán bộ công an Hà Tĩnh lĩnh 33 năm tù vì buôn bán ma túy

(VTC News) -

Chiều 17/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Phạm Quang Dương (28 tuổi) 15 năm tù; Phan Xuân Hải (33 tuổi) 18 năm tù và Đặng Văn Đồng (61 tuổi), trú huyện Hương Khê bị phạt 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trong vụ án này, Hải và Đồng là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, còn Dương tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức.

Tại phiên tòa, Dương gửi lời xin lỗi gia đình cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ ngành công an nói chung và Công an huyện Hương Khê nói riêng do hành vi gây ra đã khiến người thân buồn, làm ảnh hưởng đến ngành, mong được tha thứ.

Phan Xuân Hải và Phạm Quang Dương tại phiên tòa. (Ảnh: T.T)

Theo cáo trạng của VKS, khoảng tháng 6/2022, khi Phạm Quang Dương đang là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và kinh tế, Công an huyện Hương Khê) đã gặp Đặng Văn Đồng để nắm thông tin về hoạt động của những người liên quan ma túy trên địa bàn. Quá trình này, Đồng đã nhờ Dương mua ma túy để bán lại kiếm lời.

Dương trao đổi với Hải (khi đó đang là cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh) để tìm nguồn hàng. Hải đồng ý, cả hai thống nhất giá 50.000 đồng/viên hồng phiến.

Giữa tháng 3/2023, Đồng hẹn Dương ở quán cà phê và thông báo sắp hết “ngô” (ý là hồng phiến Đồng lấy từ Dương bán cho khách sắp hết) và nhờ lấy thêm hàng. Dương đã dùng Telegram gọi cho Hải để tìm nguồn hàng.

Qua các nhóm kín, Hải mua số ma túy trị giá 60 triệu đồng nhưng chưa giao tiền cho đối tác. Sau khi nhận “hàng”, Hải giấu dưới chân cột biển báo giao thông tại cầu Đông Hải, xã Gia Phố (huyện Hương Khê), rồi gọi Dương đến lấy.

Sau khi lấy ma túy, Dương để “hàng” bên lề đường trước nhà Đồng rồi nhắn "có quà trước cổng cậu ra mà lấy". Ông Đồng mở ra thấy 10 gói nylon, mỗi gói khoảng 200 viên hồng phiến, sau đó bán lẻ 60.000-120.000 đồng một viên.

Giao dịch xong, Đồng bỏ 100 triệu đồng vào túi nylon màu đen đem đến quán cà phê ở thị trấn Hương Khê, nhờ người quen của Hải nhận hộ (mục đích để thanh toán tiền mua ma túy). Chiều 1/4, Hải đến quán nhận tiền.

Đến 15h20 ngày 11/4, khi đang giao ma túy cho khách, Đồng bị tổ công tác Công an huyện Hương Khê phát hiện. Thu giữ 40 viên hồng phiến.

Tại cơ quan điều tra, Đồng khai ra Hải và Dương.

Công an xác định, 10 gói hồng phiến mà Hải thông qua Dương để bán cho Đồng là 193,3584 gam.