Nhiều VĐV nhiễm khuẩn, Ban tổ chức Olympic hủy buổi tập thử bơi marathon

(VTC News) -

Vận động viên Hayden Wilde bị ốm do nhiễm khuẩn E.coli. Đây là một loại vi khuẩn có hại cho đường tiêu hóa. Dư luận cho rằng, vận động viên của New Zealand đã bị ốm do bơi ở sông Seine.

Ngày 31/7, Hayden Wilde cùng các vận động viên tham dự nội dung nam 3 môn phối hợp. Môn này gồm có chạy, bơi và đua xe đạp. Phần thi bơi diễn ra trên sông Seine. Wilde giành huy chương bạc.

Wilde được kỳ vọng sẽ giúp New Zealand giành thêm huy chương ở nội dung hỗn hợp tiếp sức. Tuy nhiên, sức khỏe của vận động viên này không đảm bảo và đội của anh chỉ về thứ 14.

Hayden Wilde (trái) bị ốm do nhiễm khuẩn E.coli.

Trưởng đoàn thể thao New Zealand Nigel Avery cho biết, ông phát hiện sự việc muộn bởi các vận động viên trong đội giấu tình trạng sức khỏe của Hayden Wilde. Họ không muốn các đối thủ biết vấn đề của đội New Zealand.

Trước đó, đội tuyển Bỉ tuyên bố bỏ thi do Claire Michel bị ốm. Ủy ban Olympic Bỉ cho biết ban tổ chức Olympic cần rút ra bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức 3 môn phối hợp trong tương lai.

Hôm nay 6/8, Ban tổ chức Olympic quyết định hủy buổi tập của các vận động viên ở môn bơi marathon. Người phát ngôn của Olympic 2024 cho biết quyết định được đưa ra bởi Liên đoàn bơi lội thế giới. Họ muốn đảm bảo sức khỏe của vận động viên trước khi các nội dung thi của môn bơi marathon diễn ra vào ngày 8 và 9/8.

Sông Seine là biểu tượng của thủ đô Paris. Tuy nhiên, chính quyền thành phố cấm người dân bơi dưới sông trong 100 năm qua do ô nhiễm. Khi Thế vận hội tổ chức tại Pháp, chính quyền mới quyết định cải tạo dòng sông để biến nơi này thành địa điểm tranh tài của các vận động viên.

Ban tổ chức đã chi 1,4 tỷ euro để làm sạch dòng sông. Tuy nhiên, ngay trước thềm Olympic 2024, ban tổ chức đánh giá nước sông không đảm bảo chất lượng. Các buổi tập và buổi thi hôm 30/7 đã bị hoãn.

Nhiều vận động viên phàn nàn về chất lượng nước. Họ phải uống men vi sinh hay không đi vệ sinh để tạo đề kháng cho cơ thể.

Vận động viên Jolien Vermeylen của Bỉ chia sẻ: "Khi bơi dưới sông, tôi đã nhìn thấy nhiều thứ mà chúng ta không dám nghĩ đến. Sông Seine đã ô nhiễm cả trăm năm nên ban tổ chức không thể nói rằng họ ưu tiên sức khỏe của vận động viên. Những lời nói đó thật nhảm nhí".