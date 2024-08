Nhiều tuyến đường ở TP Thái Nguyên chìm trong biển nước sau cơn mưa lớn

Tại đường Z115, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, mưa lớn đã cuốn trôi 1 chiếc ô tô con trên đường do đi vào vùng trũng. Dự báo Thái Nguyên sẽ còn mưa to đến rất to trong đêm 22/8 đến sáng 23/8. Ngoài việc tái diễn ngập úng ở thành phố, các vùng trũng thấp thì nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi.