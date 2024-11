Nhiều lý do để phái nữ chọn Vios làm người bạn đường đồng hành

(VTC News) -

Chị Hồng Hạnh - Hà Nội mất 2 tuần đi khảo giá các đại lý và lựa chọn cuối cùng của chị là Toyota Vios.

“Tôi khảo giá nhiều đại lý của nhiều hãng xe trên khắp Hà Nội, đến xem xe và lái thử cả các mẫu xe phân khúc B-sedan, cuối cùng tôi chọn Vios vì giá bán hợp lý nhất, đại lý nhiều quà tặng và về chính sách chăm sóc sau bán hàng, dịch vụ bảo dưỡng - sửa chữa tôi tin chắc Toyota là “trùm” rồi”, nữ khách hàng nhận định.

Vios chiếm ưu thế về giá bán, giá trị thương hiệu cùng tính bền bỉ và tiết kiệm.

Theo chị Hạnh, giá bán của Vios tại một số đại lý thấp hơn giá bán của các dòng xe khác gần chục triệu đồng. Đây cũng là con số đáng suy ngẫm khi đưa ra quyết định chọn xe của nhiều khách hàng. “Hơn nữa, tôi cũng ở các hội xe để tìm hiểu đánh giá của người dùng xe thì nhận thấy Vios hơn hẳn các đối thủ về hệ thống điều hòa làm mát sâu, thân vỏ bền hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn và ít hỏng vặt.

Từng học về kỹ thuật nên phần nào tôi an tâm hơn về động cơ của Vios bởi Toyota đã làm động cơ CVT rất lâu rồi. Xét về tổng thể, Vios là sự lựa chọn kinh tế hơn hẳn”.

Khách hàng mua Vios nhận được ưu đãi 100% thuế trước bạ.

Không chỉ chị Hồng Hạnh mà nhiều khách hàng nữ đã tin tưởng lựa chọn Toyota Vios. Có mặt tại một đại lý Toyota ở Hà Nội trong ngày 2/11, rất nhiều khách hàng đã đặt mua xe từ tháng 10, chọn ngày đẹp đến nhận xe và phần lớn các chị chia sẻ Vios là lựa chọn hợp lý nhất thời điểm này, không có lý do gì mà không mua.

Hồi tháng 10, hãng xe Nhật triển khai chương trình ưu đãi 50% thuế trước bạ cho khách hàng mua Vios, Veloz Cross, Avanza Premio, Yaris Cross và Corolla Cross bản xăng. Kết hợp với chính sách hỗ trợ từ Chính phủ dành cho xe sản xuất - lắp ráp trong nước, khách hàng mua Vios, Veloz Cross và Avanza Premio được miễn 100% lệ phí trước bạ.

Chương trình ưu đãi tiếp tục được duy trì trong tháng 11 - tháng cuối cùng áp dụng Nghị định số 109/2024/NĐ-CP về giảm thuế trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Đây là cơ hội nước rút để người dùng dễ dàng sở hữu Toyota Vios trong năm 2024 này và cũng là “chìa khóa” giúp mẫu sedan quốc dân khẳng định vị thế trên thị trường.

Hộp số CVT mang đến khả năng vận hành mượt mà trên nhiều dải tốc độ.

Ở phiên bản cải tiến ra mắt hồi giữa năm 2023, Vios đã thay đổi đáng kể về thiết kế đầu xe, mang hơi hướng cá tính và tương lai hơn. Không gian nội thất cũng bắt mắt hơn với màn hình giải trí 9inch, toàn bộ ghế da được thiết kế mới và tỉ mỉ, 2 cổng sạc USB type C được trang bị ở hàng ghế thứ 2, hệ thống điều hòa làm mát nhanh và sâu vẫn được duy trì.

Bên cạnh đó, phiên bản cao cấp nhất - Vios G còn trang bị thêm 2 tính năng an toàn tiên tiến là cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường cùng 7 túi khí - nhiều nhất phân khúc. Sử dụng nền tảng khung gầm và động cơ Toyota, vốn nổi tiếng với các giá trị bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và mạnh mẽ, Vios trở thành bạn đồng hành đáng tin cậy của đông đảo khách hàng Việt.

Anh Phạm Trình - Phú Thọ cho biết: “Đến nay, dù điều kiện kinh tế đã tốt hơn nhưng tôi vẫn đồng hành cùng Vios mua hồi 2012 thay vì một chiếc xe mới đắt tiền hơn, to rộng hơn, bởi với tôi xe là để phục vụ bản thân, nếu chiếc xe đó còn khỏe, nội ngoại thất vẫn lành lặn, phù hợp với nhu cầu sử dụng, mang lại may mắn cho mình trong công việc và cuộc sống thì không có lý do để đổi xe”.

Bên cạnh đó, sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí trong việc tìm linh kiện, bảo dưỡng, sửa chữa xe cũng là lý do khiến anh Trình càng thêm gắn bó với Vios.

Tính riêng 10 tháng đầu năm 2024, 10.569 chiếc Toyota Vios đã được bán ra thị trường, nâng tổng tích lũy lên 252.248 xe sau 21 năm có mặt tại Việt Nam. Trong bối cảnh xe gầm cao lên ngôi, hội tụ những giá trị thiết thực, những mẫu sedan như Toyota Vios vẫn đang khẳng định được chỗ đứng trong lòng khách hàng.