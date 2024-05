Nhật Bản lập nhóm điều tra UFO

(VTC News) -

Liên đoàn làm rõ các hiện tượng trên không không xác định (UAP) vì an ninh quốc gia, theo định hướng an ninh sẽ chính thức được thành lập tại cuộc họp ở Quốc hội Nhật Bản vào ngày 6/6. Nhóm sẽ do ông Yasukazu Hamada, người đứng đầu các vấn đề quốc hội của đảng Dân chủ Tự do chủ trì, trong khi đó ông Shinjiro Koizumi, cựu bộ trưởng môi trường sẽ giữ chức tổng thư ký.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba là cố vấn cho nhóm. Trong nhóm cũng có ông Kei Endo, chủ tịch đảng Phục hồi Nhật Bản tại Hạ viện, và thành viên quốc hội Yoshiharu Asakawa.

Bức tượng giống người ngoài hành tinh ở quận Iinomachi, Fukushima. Nhật Bản nổi tiếng là điểm nóng của các vụ chứng kiến ​​UFO. (Ảnh: Twitter)

Tại cuộc họp báo công bố việc thành lập nhóm, cả ông Endo và Asakawa đều tuyên bố đã nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO) – hay hiện tượng trên không không xác định (UAP).

Nhóm này cho biết họ sẽ thúc đẩy chính phủ theo dõi và điều tra dữ liệu UAP, cũng như chia sẻ thông tin với Mỹ. Tuyên bố thành lập nhóm cho biết UAP có thể là vũ khí hoặc máy bay không người lái (UAV) do thám sử dụng các công nghệ tiên tiến chưa được biết đến, khiến chúng trở thành mối đe dọa tiềm tàng lớn đối với an ninh quốc gia.

Việc thành lập một nhóm liên đảng đã được Trung tâm Tình báo ngoài Trái đất Nhật Bản (JCETI) hoan nghênh. Trung tâm này đã đề nghị chia sẻ thông tin hơn một thập kỷ nghiên cứu với các chính trị gia.

Các câu hỏi về UFO trên bầu trời Nhật Bản xuất hiện vào tháng 4/2020, khi Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là ông Taro Kono phủ nhận việc các phi công quân sự Nhật Bản chạm trán với tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh. Ông Kono trả lời các câu hỏi sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ công bố đoạn phim do các phi công Hải quân Mỹ quay, được cho là có hình ảnh cuộc chạm trán như vậy.

Vào tháng 9/2009, bà Miyuki Hatoyama, vợ của thủ tướng lúc bấy giờ là Yukio Hatoyama, đã thu hút sự chú ý nhờ một cuốn sách trong đó bà tuyên bố đã có trải nghiệm với hiện tượng ngoài Trái đất 20 năm trước.

Bà viết: “Khi cơ thể đang ngủ, tôi nghĩ linh hồn tôi đã đi trên một UFO hình tam giác và bay đến sao Kim. Đó là một nơi rất đẹp và rất xanh”. Chồng bà đã nói có lẽ đó chỉ là một giấc mơ.

Không phải tất cả công chúng Nhật Bản đều tỏ ra ủng hộ sáng kiến ​​mới. Nhiều người bình luận trực tuyến rằng các chính trị gia nên quan tâm hơn đến các vấn đề trên trái đất.

“Tôi thực sự không tin vào UFO", ông Kono nói trong một cuộc họp báo ở Tokyo, nhưng nói thêm, “chúng tôi chỉ muốn thiết lập các thủ tục trong trường hợp xảy ra cuộc chạm trán với UFO".

Nhật Bản nổi tiếng là điểm nóng của các vụ nhìn thấy UFO. “Quả cầu xanh nhấp nháy” được báo cáo xuất hiện trên bầu trời Niigata vào tháng 11/2016, “10 quả cầu trắng” bay lơ lửng trên Osaka vào tháng 7/2015 và “ánh sáng bí ẩn” được hàng chục người nhìn thấy ​​ở Okinawa vào tháng 1/2014.