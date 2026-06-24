Nhân tố đặc biệt khiến Ronaldo bỏ thói quen 'siu' sau bàn thắng đỉnh cao tuổi 41

(VTC News) -

Rạng sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam), Ronaldo để lại dấu ấn mạnh mẽ khi lập cú đúp giúp Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng World Cup 2026. Siêu sao 41 tuổi thiết lập nhiều kỷ lục sau 2 pha lập công này.

Phút thứ 6, anh di chuyển thông minh và sút một chạm mở tỉ số trận đấu. Cuối hiệp 1, Ronaldo vượt qua hậu vệ đối phương và dứt điểm rất tinh tế nâng tỉ số lên 3-0.

Người hâm mộ theo dõi trực tiếp trên sân và khán giả qua sóng truyền hình bất ngờ với phản ứng của Ronaldo sau khi mở tỉ số trận đấu. Anh không ăn mừng theo phong cách "siu" quen thuộc nhiều năm qua.

Ronaldo ăn mừng đầy cảm xúc cùng Diogo Dalot. (Ảnh: Reuters)

Ngôi sao 41 tuổi chạy thẳng đến khu kĩ thuật của đội tuyển Bồ Đào Nha và ăn mừng cùng Diogo Dalot chứ không phải bất kì cái tên nào khác. Đây không phải hành động ngẫu nhiên của Ronaldo.

Bất chấp việc chỉ ngồi dự bị cho Cancelo và Semedo ở vị trí hậu vệ phải, Diogo Dalot lại nắm vai trò quan trọng trong phòng thay đồ của đội tuyển Bồ Đào Nha. Cách đây ít ngày, Diogo Dalot từng tuyên bố rằng anh và đồng đội đã chuẩn bị tất cả các phương án để đối mặt với áp lực từ truyền thông và bày tỏ niềm tin tuyệt đối với Ronaldo.

Hậu vệ của Manchester United không nói suông. Theo báo chí Bồ Đào Nha, Diogo Dalot nằm trong nhóm ban cán sự của đội tuyển cùng Ronaldo, Bruno Fernandes hay Ruben Dias.

Ngay khi đặt chân đến Florida, đội tuyển Bồ Đào Nha sớm lọt vào tầm ngắm của truyền thông. Chỉ cần các cầu thủ ra bờ biển tắm nắng, họ lập tức nhận được sự quan tâm của nhà báo và người hâm mộ. Đến khi Bồ Đào Nha hòa 1-1 trước CHDC Congo, việc tắm biển lại bị chỉ trích nặng nề hơn nữa - mà tâm điểm chính là Ronaldo.

Diogo Dalot được cho là triệu tập một cuộc họp kín giữa nhóm cầu thủ để bàn luận các phương án đối diện với truyền thông. Chính Dalot, Conceicao, Dias hay Neves đều có những phần trả lời báo chí gây chấn động.

Nhưng nhìn cái cách Bồ Đào Nha đoàn kết hơn rất nhiều trong 90 phút trước Uzbekistan, người ta hiểu rằng Dalot đã đúng. Bởi vậy, Ronaldo đã chọn cách ăn mừng với đàn em. Sau đó, ở sát đường biên dọc, anh mới làm động tác "siu" quen thuộc để khuấy động các khán đài.