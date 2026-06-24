(VTC News) -

Sau trận ra quân gây thất vọng, Cristiano Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha giải toả sức ép bằng chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan sáng 24/6. Trên sân vận động NRG (Houston, bang Texas, Mỹ), Ronaldo là nhân vật chính với cú đúp bàn thắng để thiết lập hàng loạt kỷ lục.

Cristiano Ronaldo lập kỷ lục. (Ảnh: Reuters)

Sự chênh lệch đẳng cấp giữa 2 đội được thể hiện rất rõ ràng. Bồ Đào Nha kiểm soát bóng 66%, tung ra 17 cú sút. Thủ môn Uzbekistan thực hiện 8 pha cản phá nhưng đội bóng châu Á vẫn thua đậm.

Bồ Đào Nha tung ra tới 9 pha dứt điểm trong hiệp một, trong đó có tới 5 cơ hội nguy hiểm. Cristiano Ronaldo ghi 2 bàn để thiết lập kỷ lục mà ngay cả Lionel Messi cũng khó đuổi kịp.

Video: Ronaldo ghi bàn đầu tiên tại World Cup 2026

Siêu sao của đội tuyển Bồ Đào Nha trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup, cũng là người lớn tuổi nhất ghi bàn tại giải đấu. Ngoài ra, Ronaldo phá kỷ lục 60 năm của Eusebio, độc chiếm vị trí cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup.

Xen giữa 2 lần Ronaldo lập công là cú sút phạt thành bàn của Nuno Mendes. Uzbekistan cũng có một lần đưa bóng vào lưới Bồ Đào Nha nhưng không được tính vì cầu thủ của đội bóng châu Á phạm lỗi.

Video: Mendes ghi bàn 2-0 từ quả đá phạt

Thế trận không thay đổi trong hiệp 2. Bồ Đào Nha vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu và không cho đối thủ cơ hội phản kháng nào. Đội bóng châu Âu hướng bóng đến Ronaldo, nhưng CR7 không thể có cú hattrick ở trận này.

Dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn ghi thêm bàn thắng. Pha phản lưới của thủ môn Abduvohid Nematov và tình huống kết thúc của Rafael Leao giúp đội tuyển Bồ Đào Nha ấn định chiến thắng 5-0.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026, Bồ Đào Nha sẽ gặp Colombia sáng 28/6 (giờ Việt Nam) ở lượt trận cuối. Uzbekistan đấu với CHDC Congo với hy vọng giành điểm đầu tiên.

Bồ Đào Nha 5 0 Uzbekistan Ronaldo 6' Mendes 17' Ronaldo 39' Nematov (phản lưới) 60' Leao 87'

Đội hình Bồ Đào Nha vs Uzbekistan

Bồ Đào Nha đá chính: Diogo Costa (1), Rúben Dias (3), Cristiano Ronaldo (7), Bruno Fernandes (8), João Félix (11), Renato Veiga (13), João Neves (15), Pedro Neto (18), João Cancelo (20), Vitinha (23), Nuno Mendes (25).

Uzbekistan đá chính: Abduvohid Nematov (12), Abdukodir Khusanov (2), Rustam Ashurmatov (5), Otabek Shukurov (7), Odiljon Xamrobekov (9), Sherzod Nasrullaev (13), Eldor Shomurodov (14), Abdulla Abdullaev (18), Azizjon Ganiev (19), Abbosbek Fayzullaev (22), Behruzjon Karimov (24).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng K

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Bồ Đào Nha vs Uzbekistan, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng K như sau.