Nhà nước bắt đầu công bố giá xăng E10 RON95-III trong kỳ điều hành hôm nay

(VTC News) -

Nội dung đáng chú ý nhất là kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, xăng E10 RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON95-III.

Theo đó, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu để thực hiện thí điểm điều hành giá xăng dầu đối với xăng E10 RON95-III theo quy định.

"Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện việc điều hành giá xăng E10 RON95-III thay thế xăng RON95-III từ kỳ điều hành gần nhất kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành", nội dung Nghị quyết nêu.

Như vậy, trong kỳ điều hành thường lệ giá xăng dầu chiều nay (18/6), liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá xăng E10 RON95-III thay thế xăng RON95-III đã dừng bán hoàn toàn từ 1/6. Trước đó, giá xăng E10 được các doanh nghiệp chủ động công bố.

Tại kỳ điều hành chiều 11/6, giá xăng E10 được Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex niêm yết như sau: Xăng E10 RON95-III: 22.060 đồng/lít (vùng I), 22.500 đồng/lít (vùng 2). Giá xăng E10 RON95-V tương ứng là: 22.960 đồng/lít và 23.410 đồng/lít.

Mức giá này đã giảm khoảng gần 300 đồng/lít so với giá bán tại kỳ điều chỉnh gần đây nhất vào ngày 4/6.

Trong kỳ điều hành chiều nay (18/6), liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá xăng E10 RON95-III thay thế xăng RON95-III. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Nghị quyết của Chính phủ cũng nhấn mạnh các yếu tố hình thành giá cơ sở xăng E10RON95-III thí điểm gồm:

- Giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá xăng RON95 được giao dịch trên thị trường quốc tế;

- Giá Etanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng E10RON95-III do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở;

- Chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của mặt hàng xăng RON95-III; lợi nhuận định mức, chi phí kinh doanh định mức áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của xăng E5 RON92;

- Khi có đầy đủ các yếu tố chi phí cho hoạt động kinh doanh xăng E10 RON95-III đáp ứng quy định, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương tổng hợp, rà soát, yêu cầu báo cáo bổ sung hoặc khảo sát thực tế (nếu cần thiết) để xem xét, quyết định chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, chi phí kinh doanh định mức và thông báo để Bộ Công Thương áp dụng trong công thức giá cơ sở.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác theo yêu cầu của Bộ Tài chính và Bộ Công Thương các thông tin, số liệu phục vụ việc xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu đối với mặt hàng xăng E10 RON95-III theo quy định; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về nội dung, thông tin, số liệu báo cáo.

Quyền, trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu

Nghị quyết cũng nêu quyền, trách nhiệm của thương nhân kinh doanh xăng dầu. Đối với lượng xăng không chì thành phẩm còn tồn trước ngày 1/6/2026, khuyến khích thương nhân kinh doanh xăng dầu mua, bán, chuyển giao giữa các thương nhân để phục vụ cho hoạt động pha chế xăng dầu và phải hoàn thành trước ngày 31/7/2026.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về số lượng xăng không chì mua, bán, chuyển giao quy định ở trên, báo cáo Bộ Công Thương trước ngày 15/8/2026 để theo dõi.

Thương nhân phân phối xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về số lượng xăng không chì mua, bán, chuyển giao quy định ở trên, báo cáo Sở Công Thương trên địa bàn thương nhân kinh doanh và đặt trụ sở chính trước ngày 15/8 để theo dõi.

Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì điều phối nguồn cung etanol và xăng nền để pha chế, phối trộn xăng E10.

Đồng thời phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát lộ trình pha chế, phối trộn, kinh doanh xăng E10 và chất lượng xăng E10; tổ chức triển khai thực hiện lộ trình xăng E10 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1/6/2026; rà soát, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, cải tạo hạ tầng kho chứa, trạm phối trộn xăng sinh học đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Bộ Khoa học và Công nghệ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc thực hiện các quy định quản lý về đo lường, chất lượng xăng E10 trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường cụ thể cho các mặt hàng xăng sinh học nhằm khuyến khích người dùng xăng sinh học (nếu cần thiết).

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công Thương rà soát, hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, cải tạo hạ tầng kho chứa, trạm phối trộn xăng sinh học đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu, đề xuất cơ chế phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học. Ngoài ra, đánh giá và công bố các chỉ số về giảm phát thải khi sử dụng xăng sinh học.