Những mẫu xe chưa xác định tương thích với xăng E10

(VTC News) -

Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương. Loại nhiên liệu này chứa 10% ethanol và 90% xăng khoáng, được kỳ vọng góp phần giảm phát thải và tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong lĩnh vực giao thông.

Theo Bộ Công Thương, phần lớn ô tô, xe máy đang lưu hành tại Việt Nam có thể sử dụng xăng E10 mà không cần cải tạo động cơ. Tuy nhiên, việc chuyển đổi nhiên liệu cũng khiến nhiều chủ xe quan tâm tới khả năng tương thích của phương tiện, đặc biệt là các mẫu xe đời cũ hoặc đã ngừng sản xuất từ nhiều năm trước.

Trước đó, một số hãng đã chủ động công bố thông tin trên các kênh truyền thông về khả năng sử dụng xăng E10 đối với sản phẩm của mình:

Hãng xe Mẫu xe Ghi chú Mitsubishi L300 (trang bị động cơ chế hoà khí) được sản xuất từ 1995 đến 2003 Chưa xác định tương thích Mitsubishi Pajero – V31 (trang bị động cơ chế hoà khí) được sản xuất từ 1997 đến 2002 Chưa xác định tương thích Mitsubishi Jolie (trang bị động cơ chế hoà khí) được sản xuất từ 1998 đến 2003 Chưa xác định tương thích Mitsubishi Proton Wira (trang bị động cơ phun xăng) được sản xuất từ 1996 đến 1999 Chưa xác định tương thích Suzuki Viva 110, Smash, Revo, Shogun, Amity, Hayate SC/SS, Skyride, UA125, EN150, GZ150 và GD110 Vận hành ổn định với xăng E10 sau khi kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế định kỳ các chi tiết thuộc hệ thống nhiên liệu theo khuyến nghị của Suzuki. Ngoài ra, xăng E5 RON 92 với hàm lượng ethanol thấp hơn cũng là một lựa chọn phù hợp. Yamaha Xe sử dụng bộ chế hòa khí được sản xuất trước năm 2017 Khuyến cáo dùng xăng E5 Mercedes-Benz C 200 CGI (W203) và CLK 200 CGI (C209) sản xuất từ năm 2001 - 2005. Không tương thích Mercedes-Benz Tất cả các dòng xe cổ sản xuất trước năm 1990. Không tương thích Porsche Carrera GT (2003-2006) Không tương thích

Tuy nhiên, hiện tượng này chủ yếu xảy ra khi xe tồn chứa nhiên liệu trong thời gian dài. Với các phương tiện được sử dụng thường xuyên, bảo dưỡng định kỳ và không để xăng lưu cữu trong bình quá lâu, nguy cơ ảnh hưởng được đánh giá ở mức thấp.

Trong bối cảnh xăng E10 đã được triển khai rộng rãi, người dùng các dòng xe đời cũ hoặc đã ngừng sản xuất nên chủ động kiểm tra thông tin từ nhà sản xuất trước khi chuyển đổi hoàn toàn sang loại nhiên liệu mới, đặc biệt với những mẫu xe hiện chưa có kết luận chính thức về khả năng tương thích.