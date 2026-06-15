Kết quả mới nhất về tính tương thích của xăng E10 với các dòng xe ở Việt Nam

Theo báo cáo của Tổ công tác triển khai Thông tư 50/2025/TT- BCT, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công Thương về việc rà soát, công bố mức độ tương thích của các phương tiện giao thông đối với nhiên liệu sinh học E5 và E10, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã chủ trì phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phương tiện triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ nhằm cung cấp cơ sở khoa học, kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước, truyền thông và hướng dẫn người tiêu dùng.

Xăng E10 được đánh giá tương thích với hầu hết dòng xe đang sản xuất, phân phối tại Việt Nam.

Trọng tâm là yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, công bố danh mục phương tiện tương thích hoàn toàn, tương thích có điều kiện hoặc không khuyến nghị sử dụng xăng E5, E10; làm rõ căn cứ kỹ thuật, đời xe, loại động cơ và các lưu ý về bảo dưỡng, vận hành.

Đến 14h ngày 11/6/2026, Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp) đã nhận được báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp lớn như Toyota Việt Nam (Toyota, Lexus), Mitsubishi Motors Việt Nam, Mercedes-Benz Việt Nam (Mercedes-Benz, Maybach, Smart), Ford Việt Nam, Thành Công Motor Việt Nam (Skoda), Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai), Daehan Motors (Tera), Ô tô Chiến Thắng (Kenbo) và TCIE Việt Nam (TQ).

Cục Công nghiệp đang tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp còn lại gửi báo cáo để hoàn thiện cơ sở dữ liệu chung của Bộ Công Thương.

Kết quả rà soát bước đầu cho thấy hầu hết các dòng xe xăng hiện hành đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều được xác nhận tương thích với xăng E5 và E10 theo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN và Hiến chương Nhiên liệu toàn cầu (Worldwide Fuel Charter - WWFC).

Đối với nhóm phương tiện nhập khẩu, Cục Công nghiệp đã ban hành Công văn số 1395/CN-CNCT ngày 8/6/2026 gửi Cục Xuất nhập khẩu phối hợp làm việc với các doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô nhằm cung cấp danh mục các dòng xe nhập khẩu tương thích với xăng E5 và E10, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Bảo đảm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng

Song song với công tác rà soát phương tiện, Cục Công nghiệp đã hoàn thành xây dựng bộ tài liệu và tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật kèm hình ảnh minh họa đối với các nhóm phương tiện cần lưu ý khi sử dụng xăng sinh học, bao gồm xe quá cũ, xe sử dụng bộ chế hòa khí, phương tiện lâu không bảo dưỡng, thiết bị nông nghiệp, máy cắt cỏ, máy thổi lá, máy bơm nước, máy phát điện, tàu thuyền nhỏ và các động cơ xăng chuyên dụng.

Đây là cơ sở quan trọng nhằm giảm thiểu các rủi ro kỹ thuật và hỗ trợ người dân sử dụng nhiên liệu sinh học đúng cách.

Bên cạnh đó, nhằm hoàn thiện khung kỹ thuật phục vụ phát triển nhiên liệu sinh học trong trung và dài hạn, ngày 11/6/2026 Cục Công nghiệp đã ban hành Công văn số 277/CN-CNCT đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam rà soát toàn bộ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định thử nghiệm và chứng nhận hiện hành đối với phương tiện sử dụng động cơ xăng; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các yêu cầu kỹ thuật liên quan đến khả năng sử dụng nhiên liệu sinh học.

Đồng thời, đề xuất lộ trình kỹ thuật phục vụ nghiên cứu nâng tỷ lệ etanol trong xăng trong tương lai. Nội dung rà soát tập trung vào hệ thống nhiên liệu, vật liệu tiếp xúc với nhiên liệu, khí thải, tiêu hao nhiên liệu, độ bền vận hành và việc ghi nhận thông tin tương thích E5/E10 trong hồ sơ chứng nhận kiểu loại cũng như sổ tay hướng dẫn sử dụng phương tiện.

Qua kết quả triển khai đến nay có thể nhận định, cơ sở kỹ thuật phục vụ lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đang từng bước được hoàn thiện. Kết quả rà soát của các hiệp hội và doanh nghiệp cho thấy phần lớn phương tiện đang lưu hành tại Việt Nam có khả năng sử dụng xăng E5 và E10 an toàn, phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Cũng theo Tổ Công tác triển khai Thông tư 50, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị hệ thống phân phối, tổ chức thị trường và kiểm tra, giám sát phục vụ triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 theo Thông tư số 50/2025/TT-BCT cơ bản được thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cung ứng nhiên liệu sinh học trên phạm vi toàn quốc.

Các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và hệ thống bán lẻ xăng dầu đã chủ động nguồn hàng, chuyển đổi hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm thực hiện đúng lộ trình, hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung hoặc thiếu hụt nhiên liệu trên thị trường.

Về tình hình tiêu thụ nhiên liệu sinh học thống kê đến hết ngày 8/6/2026, trong 8 ngày đầu triển khai, tổng lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 310,6 triệu lít, bao gồm 290,5 triệu lít xăng E10 và 20,1 triệu lít xăng E5. Hiện nay, có 11/26 thương nhân đầu mối tiếp tục tổ chức kinh doanh xăng E5 và 4/8 doanh nghiệp pha chế, phối trộn đang thực hiện sản xuất, cung ứng mặt hàng này. Nguồn cung xăng sinh học về cơ bản được bảo đảm đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên phạm vi cả nước.

Về hệ thống phân phối, đến nay cả nước có trên 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu và tất cả các cửa hàng có kinh doanh xăng đã thực hiện chuyển đổi sang kinh doanh nhiên liệu sinh học theo lộ trình quy định.

Song song với công tác triển khai thực hiện, Bộ Công Thương đã tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc triển khai E10 diễn ra đúng quy định. Bộ Công Thương đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các cơ sở pha chế, phối trộn xăng sinh học.

Đồng thời, các đơn vị chức năng thường xuyên theo dõi tình hình cung ứng xăng E10, hoạt động nhập khẩu và mua bán ethanol nhiên liệu (E100), kịp thời điều phối cung cầu và xử lý các khó khăn phát sinh. Hệ thống thông tin phục vụ người tiêu dùng tiếp tục được hoàn thiện thông qua việc cập nhật thường xuyên các điểm bán xăng E5 và E10 trên ứng dụng “Quanh tôi”, giúp người dân dễ dàng tra cứu, tiếp cận và sử dụng nhiên liệu sinh học.

Kết quả tiêu thụ tăng trưởng liên tục trong những ngày đầu triển khai cho thấy mức độ chấp nhận của thị trường đối với nhiên liệu sinh học đang được cải thiện, khẳng định tính khả thi của lộ trình sử dụng xăng E10.

Việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 không chỉ là yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về chuyển dịch năng lượng, phát triển kinh tế xanh, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và giảm phát thải khí nhà kính.

Theo Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 và Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị, ngành năng lượng phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính khoảng 15-35% so với kịch bản phát triển thông thường (BAU) vào năm 2030; giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng tỷ trọng sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo.