Nguyên tắc thiết kế nội thất cho nhà có trẻ em

(VTC News) -

Khi thiết kế nội thất, ngoài yếu tố thẩm mỹ, sự phù hợp với nhu cầu sử dụng cũng là yếu tố cần được quan tâm. Trong đó, thiết kế nội thất cho gia đình có trẻ em cần tuân theo những nguyên tắc riêng để vừa có tính thẩm mỹ, vừa đảm bảo an toàn.

Thoải mái và an toàn

Trẻ nhỏ thường xuyên vận động, lúc ngồi, đứng, nằm dài hoặc chạy nhảy. Do đó, khi làm nội thất nên chọn các món đồ an toàn và thoải mái. Nên chọn sofa có đệm êm, độ cao vừa phải để trẻ dễ leo trèo. Với bàn ăn hay bàn trà, chú ý chọn bàn có góc nhọn nên được bo tròn để an toàn cho trẻ.

Bàn có góc nhọn cần được bo tròn để an toàn cho trẻ. (Ảnh: Getty)

Sử dụng nội thất có ngăn chứa

Gia đình có trẻ nhỏ dễ bừa bộn và lộn xộn. Vì vậy, nên ưu tiên thiết kế tủ sách, ngăn kéo, hộc bàn hay treo thêm giá sách. Những món đồ này sẽ giúp lưu trữ các món đồ của trẻ, tạo không gian sống gọn gàng.

Tận dụng ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng tự nhiên giúp căn nhà gần gũi thiên nhiên, cải thiện tâm trạng và nâng cao năng suất.

Để tăng ánh sáng tự nhiên, hãy sử dụng rèm mỏng, sáng màu, hoặc lắp thêm gương tăng tính phản chiếu.

Thiết kế không gian mở

Tạo không gian mở và an toàn là yếu tố quan trọng hàng đầu với nhà có trẻ nhỏ. Theo đó, cần tạo sân chơi cho trẻ ngay trong nhà và đảm bảo bất cứ lúc nào trẻ cũng trong tầm giám sát của cha mẹ.

Cầu thang có tay vịn

Cầu thang không tay vịn có thể tạo sự mới mẻ và hiện đại. Tuy nhiên, với gia đình có trẻ nhỏ thì đây có thể là mối nguy lớn. Trẻ có thể sẽ trượt chân, ngã...Vì vậy, nên ưu tiên cầu thang có tay vịn để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.

Vị trí ổ điện

Vị trí các ổ điện cần ở xa tầm tay của trẻ nhỏ để giảm nguy cơ tai nạn. Nên dùng nút bịt ổ điện để ngăn trẻ em vô tình chạm vào ổ điện.

Sử dụng màu sắc tươi sáng

Nên sử dụng gam màu tươi sáng trong thiết kế nội thất để kích thích giác quan cũng như tính sáng tạo của trẻ. Lưu ý, không nên lạm dụng. Màu sắc quá đậm có thể khiến trẻ bị kích thích quá mức hoặc choáng ngợp.

Các màu trung tính như be, xám, trắng mang đến cảm giác êm dịu, giúp trẻ thư giãn; màu vàng có tác dụng kích thích tinh thần, tăng khả năng sáng tạo.

Chọn vải phù hợp

Trẻ con thường hiếu động và tò mò. Chúng sẽ sờ, chạm vào bất cứ mòn đồ nào nhìn thấy. Vì vậy, với rèm cửa, ga trải giường, vải bọc sofa... nên chọn vải không thấm hút, dễ lau chùi. Hạn chế dùng vải mỏng hoặc dễ hư hỏng như nhung, lụa.