Nguyên nhân gần 1.000 tấn cá lồng chết ở Hải Dương

(VTC News) -

Sáng 18/4, theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Hải Dương đã thông tin chính thức về vụ cá lồng trên sông bị chết.

Cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương ước tính các hộ nuôi cá lồng thiệt hại gần 1.000 tấn, chiếm gần 1% sản lượng toàn tỉnh.

“Qua kiểm tra, phân tích các yếu tố dịch tễ, mổ khám xác định bệnh tích và kết quả xét nghiệm cũng như là kết quả phân tích mẫu bệnh phẩm; kết quả lấy mẫu môi trường nước và tham khảo ý kiến của một số chuyên gia, các cơ quan chức năng bước đầu xác định, cá nuôi lồng bị chết không phải do dịch bệnh và cũng không phải do hậu quả của thiên tai mà do thiếu oxy hoà tan trong nước”, bà Phạm Thị Đào – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương khẳng định.

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu oxy hoà tan trong nước là do thời điểm giao mùa năm nay, thời tiết thay đổi bất thường, nhiệt độ tăng đột ngột trùng với thời gian mực nước sông xuống thấp, dòng chảy chậm.

Trong khi đó, đa số các hộ nuôi cá lồng với mật độ cao, phân cá thải ra nhiều, cộng với lượng thức ăn dư thừa không được đẩy đi kịp thời do dòng chảy chậm đã phân hủy tại chỗ. Các yếu tố cộng hưởng khiến oxy hoà tan trong nước thấp.

Đối chiếu theo điều kiện quy định tại Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 của Chính phủ thì trường hợp này không đủ căn cứ áp dụng cơ chế hỗ trợ đối với các hộ nuôi cá lồng bị thiệt hại. Đồng thời, các điều kiện không đủ để xây dựng cơ chế đặc thù của tỉnh nhằm hỗ trợ vì không xác định được chính xác mức độ thiệt hại và không đủ cơ sở pháp lý cấp kinh phí hỗ trợ.

UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các Sở: NN&PTNT, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương đề xuất phương án ưu đãi về vốn vay cho các hộ nuôi cá lồng.

Sở NN&PTNT hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng quy trình chăm sóc, bảo vệ, nhất là thời điểm thời tiết, môi trường thay đổi.

Về lâu dài, Sở NN&PTNT phối hợp với UBND cấp huyện rà soát thực trạng nuôi cá lồng tại địa bàn, tham mưu UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo, quản lý về cá lồng. Đồng thời, khuyến cáo người dân nuôi cá lồng ở vị trí phù hợp, đưa các điểm nuôi vào quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Trước đó, từ 28/3 - 8/4, tại các điểm nuôi cá lồng tại tỉnh Hải Dương xuất hiện tình trạng cá chết, ước thiệt hại gần 1.000 tấn, chiếm gần 1% sản lượng toàn tỉnh. Số lượng cá chết của khoảng 400 hộ với hơn 4.000 lồng. Trong đó, khoảng 30 hộ có lượng cá chết hơn 30% sản lượng, tập trung ở xã Tiền Tiến, phường Nam Đồng (TP Hải Dương). Từ 9/4 trở đi, tình trạng cá chết giảm, chỉ còn rải rác.