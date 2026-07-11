Nguy cơ hình thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc

(VTC News) -

Dự báo mưa lớn ở miền Bắc trong thời gian tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, trong 5 ngày qua, các tỉnh miền Bắc liên tục chịu tác động của mưa vừa, mưa to trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 70-150mm. Khu vực trọng điểm mưa gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, lượng mưa đạt từ 100 - 200mm. Một số điểm cục bộ mưa đặc biệt lớn (trên 300mm) như Hua Trai (Sơn La) 511,8mm; Mường Trai (Sơn La) 479,4mm; Móng Cái (Quảng Ninh) 469,6mm; Quất Đông (Quảng Ninh) 453mm; Bình Thành (Thái Nguyên) 394,2mm.

Miền Bắc khả năng sắp đón đợt mưa lớn diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Nhận định thời tiết giai đoạn từ 11/7-18/7, cơ quan khí tượng cho hay, Bắc Bộ duy trì trạng thái mưa rào và dông diện rộng, cục bộ mưa to trên 100mm. Hình thái thời tiết này xuất hiện thường xuyên.

Giai đoạn từ 19/7 - 23/7, xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng ở khu vực này. Theo tính toán của Cục Khí tượng Thủy văn, miền Bắc khả năng chịu ảnh hưởng của một dải hội tụ nhiệt đới. Trên dải hội tụ này nguy cơ hình thành xoáy thuận nhiệt đới (bão hoặc áp thấp nhiệt đới), gây ra một đợt mưa lớn diện rộng trên toàn khu vực.

“Do các vùng núi đã trải qua nhiều ngày mưa liên tục, đất đá đã đạt trạng thái bão hòa nước, những ngày tới lại tiếp tục mưa lớn cục bộ và diện rộng nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền Bắc cần đề phòng ở mức báo động cao nhất”, trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 11/7, Hà Nội có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Ngoài ra, theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội phổ biến có mưa, chưa ghi nhận nắng nóng.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Cụ thể, ngày mai 12/7, khu vực này duy trì hình thái mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 34°C, thấp nhất 26°C. Sang ngày 13/7, Hà Nội tạnh ráo, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 33°C, thấp nhất 27°C.

Trong 2 ngày 14-15/7, mưa tái diễn ở Hà Nội, nhiệt độ trong ngày không có nhiều biến động, cao nhất 33-34°C, thấp nhất 26-27°C, đề phòng dông lốc.

Sang ngày 16/7, nhiệt độ trong ngày ở khu vực này duy trì ngưỡng 27-33°C nhưng trời tạnh ráo trở lại, trời có mây, không mưa. Tuy nhiên, mưa nhanh chóng tái diễn ở Hà Nội trong ngày 17/7, nhiệt độ cao nhất 33°C, thấp nhất 28°C.

Trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo (18-20/7), Hà Nội có mưa, nhiệt độ cao nhất giảm về mức 30-31°C, nhiệt độ thấp nhất dao động 26-28°C.