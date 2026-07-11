Dự báo thời tiết 11/7: Miền Bắc mưa to và dông, đề phòng thời tiết cực đoan

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 11/7/2026

Ngày 11/7, thời tiết Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục hứng mưa, mưa vừa và rải rác dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 100mm. Tuy nhiên, mưa không xuất hiện cả ngày mà tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm, sáng sớm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng hứng mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm, mưa dồn vào chiều và tối.

Ngày 11/7, miền Bắc mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Cùng ngày, Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông ở một vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Từ chiều, Hà Tĩnh đến TP Huế mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 11/7/2026

TP Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, mưa dồn chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.

Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, từ chiều mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.