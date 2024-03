Nguồn cung căn hộ vừa túi tiền đang tập trung ở đâu?

(VTC News) -

Khu Đông dẫn đầu phân khúc căn hộ vừa túi tiền

Sau gần 2 năm "án binh bất động" do thanh khoản thị trường xuống thấp, ở thời điểm hiện tại, tâm lý nhà đầu tư dần ổn định và có xu hướng hồi phục, dòng tiền bắt đầu quay trở lại. Điều này giúp các chủ đầu tư tự tin hơn trong việc triển khai và mở bán các dự án mới. Đây được xem là tín hiệu tích cực chứng tỏ thị trường đang từng bước đi lên sau thời gian dài “ảm đạm”.

Tuy nhiên, tại TP.HCM, nguồn cung đưa ra thị trường đa phần là căn hộ cao cấp. Chỉ một số ít dự án mở bán giai đoạn tiếp theo có giá từ 49 triệu đồng như Khải Hoàn Prime (từ 49 triệu đồng/m2), The Privia (từ 50 triệu đồng/m2); còn các dự án mở bán mới có giá trên 70 triệu đồng/m2 như căn hộ The Aurora, phân khu căn hộ The Opus One - Vinhomes Grand Park hay Eaton Park có giá 125 triệu đồng/m2…

Thực tế cơ hội để sở hữu nhà ở tại nội thành TP.HCM đang ngày càng hẹp dần bởi giá nhà đã rất cao. Hiện tại, nguồn cung sản phẩm nhà ở mới có mức giá trong khả năng của người mua đang tập trung ở khu Đông, nơi được xem là cửa ngõ TP.HCM, cụ thể là khu vực TP. Dĩ An của tỉnh Bình Dương.

Khu vực này đã được đầu tư, nâng cấp chỉnh trang và phát triển hạ tầng giao thông thông minh, từng bước đồng bộ với hạ tầng các đô thị lân cận. Vì vậy, nhiều chủ đầu tư uy tín đã nhanh chóng triển khai các dự án quy mô lớn, đầu tư bài bản không thua kém khu vực trung tâm.

Không khó để tìm kiếm dự án mới vừa được giới thiệu tại khu vực này. Đơn cử, mới đây, Pi Group tiếp tục triển khai dự án Picity Sky Park tại phường An Bình, TP.Dĩ An sau khi đã hoàn thiện pháp lý. Với mức giá từ 45 triệu đồng/m2, dự án này sẽ bổ sung hơn 1.500 căn hộ vào rổ hàng bất động sản của Bình Dương trong năm 2024.

Cùng khu vực, Tập đoàn Bcons chính thức công bố ra thị trường tháp căn hộ Bcons City tại phường Đông Hoà, TP.Dĩ An. Trước đó, trong tháng 12/2023, Phú Đông Group khởi công xây dựng dự án căn hộ Phú Đông SkyOne tại P. Đông Hiệp, TP. Dĩ An…

Theo thông tin được các chủ đầu tư hé lộ, phần lớn các dự án dự kiến mở bán tại Bình Dương trong giai đoạn 2024 đều nằm ở phân khúc trung cấp. Đây cũng là điểm khác biệt so với thị trường căn hộ TP.HCM khi hầu hết dự án thuộc phân khúc cao cấp.

Thời điểm tốt để mua nhà

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn, nhu cầu tìm mua căn hộ chung cư có giá bán từ 2-4 tỷ đồng đang chiếm số đông. Căn hộ có giá bán vừa túi tiền, phù hợp với thu nhập người mua nhà và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín sẽ được quan tâm tìm mua và giao dịch tích cực trong năm 2024.

Khách hàng cũng có xu hướng lựa chọn những dự án được đầu tư về hệ tiện ích hoặc công nghệ hiện đại. Dù mức giá chỉ xoay quanh 45 triệu đồng/m2, nhưng Picity Sky Park trang bị nhiều công nghệ như camera AI, Face ID, hệ thống lọc nước trung tâm, điện năng lượng mặt trời, hồ bơi vô cực… không thua kém các phân khúc cao cấp.

Ngoài ra; giải pháp tài chính giúp khách hàng giảm tải áp lực kinh tế cũng là điểm cộng của các dự án tại khu vực này. Tại Picity Sky Park, khách hàng chỉ cần thanh toán 240 triệu đồng, còn lại ngân hàng hỗ trợ vay đến 70%. Chủ đầu tư hỗ trợ nợ gốc trong 2 năm, hỗ trợ lãi suất trong 1 năm. Đặc biệt, khách hàng sẽ nhận lãi suất 10%/năm trong vòng 2 năm tính trên giá trị sản phẩm. Nhiều ưu đãi khác như chương trình vòng xoay may mắn với giá trị cao, chiết khấu trực tiếp vào sản phẩm cũng hấp dẫn khách hàng.

Giới chuyên gia cho rằng, mặt bằng giá cũng đã xuống thấp bởi chính sách chiết khấu khá sâu của các doanh nghiệp. Do vậy, đây là thời điểm vàng đối với người mua có mục đích đầu tư sinh lời khi cơ hội để sở hữu những bất động sản vị trí đẹp, tiềm năng tăng giá tốt với mức chiết khấu cao - điều mà trước đây đôi khi có tiền cũng chưa chắc làm được.

Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) cũng đánh giá, thời điểm hiện tại, lãi suất cho vay đã giảm 1,5-2%, nhiều ngân hàng đã đưa ra các gói tín dụng ưu đãi và kỳ vọng tiếp tục giảm nhẹ trong thời gian tới. Dự báo trong khoảng quý 2/2024 thị trường sẽ ấm dần lên, tâm lý tích cực sẽ trở lại, kỳ vọng giá bất động sản sẽ tăng dần. Do đó, đây là thời điểm khá hấp dẫn để chọn mua những dự án tiềm năng.