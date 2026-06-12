Vinhomes Green Paradise bứt tốc sau 1 năm khởi công

(VTC News) -

Sự góp mặt của những lễ hội rực rỡ và các giải thể thao quy mô không chỉ thắp sáng vùng đất này, mà còn đưa Cần Giờ trở thành cực phát triển mới đầy bứt phá của TP.HCM.

Người Cần Giờ tự hào

14 tháng trước, du khách đến Cần Giờ chỉ biết tới một khu resort 3 sao ven biển, được cho là “hàng xịn” hiếm hoi của vùng biển hẻo lánh phía Đông Nam TP.HCM.

Nhưng nay, từ trên cao nhìn xuống, khu resort lớn nhất Cần Giờ trước đây chỉ còn là một chấm nhỏ bên cạnh đại công trường lấn biển Vinhomes Green Paradise. Sự tương phản ấy chính là hình ảnh phản ánh chân thực về tốc độ lột xác của Cần Giờ sau một năm.

Vinhomes Green Paradise trở thành động lực phát triển quan trọng của cực tăng trưởng phía Nam trong tầm nhìn 100 năm của TP.HCM.

Tháng 5/2026, TP.HCM phê duyệt Đề cương quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, xác định hai hành lang kinh tế chiến lược là Bắc - Nam và Đông - Tây. Trong đó, Cần Giờ là một cực tăng trưởng quan trọng.

Song song đó, thông tin TP.HCM ráo riết chuẩn bị mặt bằng cho tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc khai mở tiềm năng của “viên ngọc quý” phía Nam.

Sự quyết liệt của chính sách vĩ mô kết hợp với năng lực thi công thần tốc của Vingroup đã tạo ra một cú hích mạnh mẽ làm thay đổi bộ mặt của địa phương. Siêu đô thị Vinhomes Green Paradise được triển khai đã kích hoạt nhu cầu khổng lồ về dịch vụ và lưu trú. Hưởng lợi đầu tiên chính là những người dân Cần Giờ.

“Hơn 70 năm sống ở đây, tôi chưa từng thấy không khí nhộn nhịp đến thế. Thật sự tự hào khi quê hương ngày càng phát triển khang trang, hiện đại, được đông đảo du khách trong và ngoài nước biết tới”, bà Võ Thị Châu (72 tuổi, cư dân xã Cần Giờ) chia sẻ khi cùng cháu tham gia lễ hội Paradise Summer Fest, ngày 6/6.

Người Sài Gòn ngỡ ngàng

Đã từng có những định kiến lo ngại rằng phát triển đô thị sẽ phá vỡ cấu trúc tự nhiên của “lá phổi xanh” của miền Nam. Nhưng Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã chứng minh điều ngược lại khi vừa chính thức được vinh danh “Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam”.

Vinhomes Green Paradise đạt giải thưởng Top 10 dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2026.

Dự án không “bào mòn” thiên nhiên mà áp dụng mô hình ESG++, hòa quyện và làm giàu thêm hệ sinh quyển 75.000 ha rừng Sác được UNESCO công nhận.

Nơi đây đang định hình để trở thành điểm đến du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng thu hút 40 triệu du khách mỗi năm với những biểu tượng tầm cỡ quốc tế: Biển hồ Lagoon 800ha lớn bậc nhất thế giới, tòa tháp Landmark 108 ven biển vươn đỉnh châu Á, “kỳ quan giải trí” VinWonders sở hữu số lượng trò chơi quy mô chưa từng có trên toàn cầu, bộ đôi sân golf 18 hố đẳng cấp top đầu thế giới…

Ngọn núi tuyết nhân tạo 68m tại VinWonders Cần Giờ sẽ xô đổ nhiều kỷ lục thế giới.

Cũng như nhiều người Sài Gòn, sự thay đổi của Cần Giờ khiến Fabo Nguyễn - KOL nổi tiếng của cộng đồng Hypebeast - ngỡ ngàng. Không còn là nơi “đồng không mông quạnh”, Cần Giờ giờ đây được thắp sáng bởi những lễ hội mang tầm vóc quốc gia, thu hút lượng lớn du khách từ nội đô TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Điển hình, Lễ hội Xuân quy tụ hơn 50.000 người, giải VnExpress Marathon với 5.000 vận động viên hay mới đây nhất là siêu lễ hội Paradise Summer Fest đón gần 15.000 khách là những minh chứng cho sự phồn vinh mới của Cần Giờ.

Giải chạy thu hút hơn 5.000 vận động viên tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc rời trung tâm Sài Gòn. Tôi luôn muốn sống ở đây. Nhưng Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới. Và khi tôi biết đến Cần Giờ, khi nhìn thấy tầm nhìn của Vinhomes Green Paradise, tôi đã tìm thấy điều mà mình vẫn luôn tìm kiếm”, Fabo Nguyễn khẳng định.

Thế giới trầm trồ

Sự phát triển của Cần Giờ còn khiến các chuyên gia và nhà đầu tư thế giới trầm trồ. Khi đến Việt Nam và tìm hiểu về Vinhomes Green Paradise, ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders và Chủ tịch chiến dịch bình chọn “7 Kỳ quan đô thị tương lai”, đánh giá: “Tích hợp toàn diện, thông minh, nhân văn.

Vinhomes Green Paradise là mô hình mà các thành phố tương lai có thể theo đuổi. Ở góc nhìn quốc tế, tôi tin đây là ví dụ tiêu biểu cho năng lực phát triển đô thị của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu”.

Trong khi đó, chuyên gia Marc Townsend, cố vấn cao cấp của Arcadia Consulting Việt Nam, cũng nhận định siêu đô thị ở Cần Giờ không đi theo những hình mẫu có sẵn.

“Đây là một dự án thực sự độc nhất khi đặt trong hệ tọa độ khu vực cũng như toàn cầu. Tôi đã đi qua 71 quốc gia, sống và làm việc ở châu Á suốt 35 năm, và tôi chưa thấy dự án nào tương tự”, ông Marc Townsend chia sẻ.

Chỉ trong chưa đầy 6 tháng, Vinhomes Green Paradise đã liên tiếp tổ chức 3 sự kiện quy mô lớn mang đến sức sống mới cho Cần Giờ.

Góc nhìn của các nhà đầu tư quốc tế cũng khẳng định thêm những giá trị độc bản của siêu dự án. Ông Stephen Higgins, Giám đốc Bộ phận Thị trường Vốn, Cushman & Wakefield Nhật Bản, cho biết, ngoài các yếu tố truyền thống như vị trí, nhà đầu tư nước ngoài hiện đang tìm kiếm những “kỳ quan đô thị” - nơi không chỉ tạo động lực kinh tế mà còn là chất xúc tác cho sự phát triển của cả vùng.

Theo ông, bất động sản Việt Nam đang thu hút nhà đầu tư nước ngoài nhờ khả năng tạo ra các dự án đẳng cấp thế giới như Vinhomes Green Paradise.

“Hiện tại, không có nơi nào khác ở châu Á thực hiện được một dự án như Vinhomes Cần Giờ - ngay sát một thành phố lớn hiện hữu, vì vậy đây là một cơ hội rất đặc biệt”, ông Stephen Higgins khẳng định.

Một năm đi qua, Vinhomes Green Paradise đã thay thế những hoài nghi ban đầu bằng niềm tự hào và sự công nhận thực tế. Hơn cả một siêu đô thị, nơi đây đang từng bước khẳng định vóc dáng của một biểu tượng quốc tế mang giá trị truyền đời.