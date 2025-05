(VTC News) -

Đối với trẻ em, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hay Tết thiếu nhi là một trong những ngày lễ quan trọng được mong chờ nhất trong năm. Vào ngày này, các ông bà, bố mẹ, thầy cô, anh chị... hãy dành cho đứa trẻ yêu thương của mình những lời chúc đẹp thể hiện tình cảm yêu thương, trân quý.

Lời chúc 1/6 dành cho con

1. Chúc con yêu có một ngày 1/6 thật nhiều hạnh phúc và tiếng cười. Bố mẹ mong con luôn mạnh khỏe, học giỏi và ngoan ngoãn.

2. Chúc thiên thần của bố mẹ có một ngày Tết thiếu nhi thật vui vẻ, chăm ngoan, học giỏi. Gia đình luôn yêu con rất nhiều, gửi đến con 1.000 nụ hôn.

3. Ngày 1/6, bố mẹ chúc con lớn nhanh như thổi, học hành ngày càng giỏi và luôn luôn yêu đời, vui vẻ.

4. Không chỉ riêng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 mà bố mẹ mong ngày nào con yêu cũng được vui vẻ, khỏe mạnh, ngoan ngoãn và ngập tràn yêu thương. Hãy luôn tỏa sáng con nhé!

5. Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 đã về. Bố mẹ chẳng có món quà lớn lao nào dành tặng cho các con nhưng bố mẹ sẽ dành cả ngày hôm nay để vui chơi và trò chuyện cùng các con! Chúc các con ngoan ngoãn, học thật giỏi nhé, nhanh lớn để bảo vệ bố mẹ nhé!

Hãy gửi đến các bé lời chúc Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 hay và ý nghĩa. (Ảnh minh họa: Adobe)

6. Chúc 1/6 vui vẻ nha bé yêu của gia đình! Bố mẹ chúc con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi và nhận được nhiều quà.

7. Hôm nay là ngày 1/6, bố mẹ chúc con luôn mạnh khỏe, ăn thật nhiều và giữ mãi nụ cười xinh trên môi. Cả nhà yêu con rất nhiều!

8. Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bố mẹ chúc con luôn mạnh khỏe, ăn ngon, ngủ ngoan và chơi vui. Gửi tới con lời yêu thương nhất: “Bố mẹ yêu con rất nhiều”.

9. Mong con luôn có thật nhiều bạn tốt và nhiều kỷ niệm vui vẻ trong suốt tuổi thơ. Chúc mừng ngày 1/6 con yêu của bố mẹ.

10. Con là thiên thần nhỏ mang hạnh phúc đến cho cả nhà. Bố mẹ yêu các con rất nhiều. Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bố mẹ chúc các con mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.

11. Chúc bé yêu mãi luôn ngoan ngoãn, học giỏi và khỏe mạnh. Ngày 1/6 này sẽ rất đáng khi cả nhà có nhiều kỷ niệm hạnh phúc bên nhau.

12. Hôm nay là Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bố mẹ gửi đến con lời yêu thương nhất. Mong con luôn học giỏi, lễ phép và chăm ngoan!

13. Chúc con có ngày 1/6 ngập tràn màu sắc như tranh vẽ. Bố mẹ chúc cuộc sống của con ngập tràn tiếng cười, vui vẻ.

14. Bé là niềm vui của ba mẹ. Nhân ngày 1/6, cả gia đình chúc con luôn hạnh phúc!

15. Trong mắt bố mẹ, con mãi là đứa trẻ dễ thương nhất thế giới. Bố mẹ mong rằng con sẽ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn là niềm tự hào của gia đình.

Lời chúc Ngày Quốc tế Thiếu nhi cho học trò

1. Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, cô chúc các con con mãi giữ được sự tò mò khám phá thế giới và can đảm theo đuổi giấc mơ của riêng mình, dù nhỏ bé hay lớn lao.

2. Thầy mong các con có một tuổi thơ rực rỡ sắc màu, luôn được yêu thương và khích lệ để phát triển toàn diện cả về tri thức lẫn tâm hồn. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6!

3. Ngày hôm nay là ngày của các em. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 mong các em luôn sống trọn ven với tuổi thơ, vui tươi, ngây thơ, và tràn đầy năng lượng tích cực.

4. Chúc các em học trò của thầy cô không chỉ học tốt, mà còn ngoan ngoãn, nghe lời, nhân hậu và lan tỏa niềm vui đến mọi người xung quanh. Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6!

5. Các em chính là niềm tin và hy vọng của ngày mai. Thầy cô mong các em không ngừng mơ ước, không ngừng nỗ lực và luôn tin tưởng vào bản thân mình. Nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi, chúc những điều tốt đẹp nhất đến với các em!

6. Ngày 1/6 cũng là dịp để các thầy cô gửi gắm yêu thương đến tất cả các em. Các em luôn là niềm tự hào là nhà trường và gia đình.

7. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Thầy cô hy vọng các em luôn là học sinh chăm ngoan, lễ phép, biết trân quý thầy cô, bạn bè và gia đình.

8. Các con luôn ghi nhớ rằng tri thức là chìa khóa mở ra cánh cửa tương lai. Hãy thường xuyên gìn giữ lòng ham học và say mê tìm hiểu. Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6!

9. Chúc các em bé ngoan của lớp luôn rạng rỡ, đáng yêu và mãi là ánh nắng nhỏ trong hành trình gieo chữ của thầy cô.

10. Thầy cô luôn tự hào khi được đồng hành cùng các con. Mỗi đứa trẻ là một phép màu có khả năng biến thế giới trở thành một nơi tuyệt đẹp. Thầy cô chúc các em Ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ và hạnh phúc.

(Ảnh minh họa: Freepik)

Những lời chúc Ngày Quốc tế Thiếu nhi vui nhộn

1. Chúc bé yêu ngày 1/6 ăn khỏe như voi, học giỏi như thần đồng, chạy nhanh như siêu nhân và cười tươi như mặt trời mùa hạ!

2. Hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến nơi con muốn đến. Tuy nhiên, con phải hứa là sẽ chăm ngoan, nghe lời, thì điều ước sẽ thành hiện thực ngay lập tức.

3. Chúc con yêu có một ngày 1/6 thật rực rỡ như cầu vồng sau mưa, vui chơi thỏa thích. Tuy nhiên, con cũng đừng quên học bài đầy đủ và đi ngủ đúng giờ nhé!

4. Hôm nay là Ngày Quốc tế Thiếu nhi, bố mẹ cho phép con “lười học một chút”, “thức muộn một tí” nhưng mai là phải quay về chế độ học sinh nghiêm túc nhé!

5. Bố mẹ chuẩn bị một món quà đặc biệt đang chờ bé ngoan ở bên ngoài đấy. Ai là bé ngoan thì nhanh tay sắp xếp chăn màn lại và chuẩn bị tinh thần đón nhận nó nhé!

Lời chúc Ngày Quốc tế Thiếu nhi bằng tiếng Anh

1. Happy International Children's Day! May your smile always shine as bright as the sun.

Dịch: Chúc mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi! Mong nụ cười của con luôn tỏa sáng như mặt trời rực rỡ.

2. Wishing you a day full of laughter, surprises, and endless happiness. You deserve the best!

Dịch: Chúc con một ngày tràn ngập tiếng cười, những điều bất ngờ và niềm vui bất tận. Con xứng đáng nhận được những điều tuyệt vời nhất!

3. On this special day, I hope your heart is full of joy and your dreams are full of color.

Dịch: Trong ngày đặc biệt này, mong trái tim con ngập tràn niềm vui và những giấc mơ rực rỡ sắc màu.

4. You are the sunshine of tomorrow and the hope of today. Happy International Children's Day!

Dịch: Con là ánh nắng của ngày mai và là niềm hy vọng của hôm nay. Chúc con ngày Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ!

5. May you always stay curious, brave, and kind. The world needs children like you.

Dịch: Chúc con luôn giữ được sự tò mò, dũng cảm và lòng tốt. Thế giới cần những đứa trẻ như con.