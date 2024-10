Mỹ tập kích ồ ạt vào loạt mục tiêu IS ở Syria

(VTC News) -

"Các cuộc không kích sẽ phá vỡ khả năng của IS trong việc lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện những cuộc tấn công nhằm vào Mỹ, đồng minh và đối tác của Mỹ cũng như dân thường trên khắp khu vực và xa hơn nữa", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết.

Quân đội Mỹ có khoảng 900 binh sĩ ở Syria tham gia liên minh quốc tế chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS). Liên minh này được thành lập vào năm 2014, tác chiến trên vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria.

Hình ảnh phi công Mỹ ở miền bắc Syria. (Ảnh: AP)

Lực lượng liên minh chống IS nhiều lần bị tấn công bằng máy bay không người lái cũng như hỏa tiễn ở cả Iraq và Syria. Bạo lực liên quan đến cuộc chiến giữa Israel - Hamas ở dải Gaza kể từ năm ngoái kéo sự tham gia của hàng loạt chiến binh trên khắp Trung Đông, bao gồm cả lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.

Lực lượng Mỹ cũng thực hiện nhiều cuộc không kích trả đũa nhằm vào phe phái chiến binh ở cả Iraq và Syria. Hồi tháng 9, lực lượng Mỹ thực hiện hai cuộc không kích ở Syria, tiêu diệt 37 "chiến binh khủng bố" bao gồm các thành viên của IS, Al-Qaeda.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tiết lộ họ đang đánh giá thiệt hại, "không có thương vong về dân thường" từ các đợt tập kích ở khu vực.

Hôm 4/10, Mỹ tấn công 15 mục tiêu của Houthi để "bảo vệ quyền tự do hàng hải, đảm bảo an toàn ở vùng biển quốc tế cũng như an ninh cho tàu của Mỹ, liên minh và tàu buôn khác".

Houthi đã ngăn chặn tàu thuyền của Israel và phương Tây ở biển Đỏ trong gần một năm nhằm gây sức ép buộc Israel ngừng tấn công Gaza. Ban đầu, Houthi chỉ nhắm vào tàu "có liên quan" đến Israel nhưng sau đó mở rộng hoạt động sang tàu của Mỹ và Anh sau các cuộc không kích của hai nước này hồi tháng 1.