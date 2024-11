Mỹ không sửa đổi học thuyết hạt nhân

(VTC News) -

"Như đã nói vào hồi đầu tháng, chúng tôi không ngạc nhiên trước thông báo Nga cập nhật học thuyết hạt nhân của mình. Nga cũng bày tỏ ý định cập nhật học thuyết trong nhiều tuần”, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết.

"Do không thấy thay đổi trong lập trường hạt nhân của Nga, chúng tôi không có lý do gì để điều chỉnh lập trường hoặc học thuyết hạt nhân của mình nhằm đáp trả tuyên bố của Nga ngày hôm nay", tuyên bố của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Reuters)

Hôm 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin hạ thấp ngưỡng tấn công hạt nhân để đáp trả những cuộc tấn công thông thường có phạm vi rộng hơn. Theo sắc lệnh vừa công bố, học thuyết hạt nhân bản cập nhật của Nga sẽ thiết lập khuôn khổ các điều kiện để Tổng thống Putin ra lệnh tấn công từ kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới.

Học thuyết này nêu rõ bất kỳ cuộc tấn công nào của cường quốc phi hạt nhân được cường quốc hạt nhân hỗ trợ đều là cuộc tấn công chung, bất kỳ cuộc tấn công nào của thành viên NATO cũng được xem là cuộc tấn công của toàn bộ liên minh quân sự này.

Nga cảnh báo phương Tây nếu Washington cho phép Ukraine bắn tên lửa của Mỹ, Anh và Pháp vào sâu trong lãnh thổ Nga, Moskva sẽ xem thành viên NATO trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột quân sự ở Ukraine.

Moskva cho biết Ukraine đã tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine tấn công khu vực Bryansk của Nga bằng 6 tên lửa và hệ thống phòng không đánh chặn 5 tên lửa, phá hủy một tên lửa.

Lực lượng Ukraine đang chịu áp lực lớn từ phía Nga trên chiến trường tại một số điểm thuộc tuyến mặt trận dài khoảng 1.000 km, khiến quân đội nước này bị kéo căng. Chưa kể, các đòn tấn công bằng UAV và tên lửa của Nga vẫn dồn dập dội xuống.