(VTC News) -

Mường Nhé ơi, nơi Dân cần Đảng, Đảng gần Dân, 70 mùa xuân của một đời người Điện Biên được tự do, cũng là thời gian của gần 100 năm nơi đất và người Điện Biên theo Đảng với biết bao nhiêu tự hào, đầy vinh quang. Nhưng đằng sau những vinh quang ấy, cũng có những thời gian mà Điện Biên nơi Mường Nhé phải chứng kiến bao nỗi đau quặn thắt.

Song bằng niềm tin, tình yêu nơi Đảng, người Mường Nhé đã vượt qua những đau thương để sống, để vững tin khát vọng vươn lên vì một Mường Nhé đẹp giàu để góp phần vào bảo vệ biên cương của Tổ quốc ngày hôm nay.

Sự đổi thay trên mảnh đất Mường Nhé ngày hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất cho tình yêu của Mường Nhé: Nơi mà Dân cần Đảng và Đảng thật gần Dân.

Những ngày trong dông bão và vết sẹo của thời gian

Ngược dòng thời gian của những ngày hè năm 2011, gần 60 năm sau ngày Giải phóng Điện Biên, Mường Nhé lại rơi vào một nỗi đau quặn thắt của biết bao người con đất Việt khi các thế lực thù địch nhận sự tài trợ của nước ngoài với nhiều luận điệu xuyên tạc, lợi dụng vi phạm nhỏ của một số cán bộ chính quyền, để dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo đồng bào H'Mông thực hiện các hoạt động gây rối, chống phá, bao vây đòi lật đổ chính quyền cách mạng.

Đặc biệt, chúng ra sức tuyên truyền cho cái được gọi là thành lập "nhà nước Mông" trên địa bàn huyện Mường Nhé.

Các thế lực phản động lưu vong ở nước ngoài đã câu kết với các phần tử phản động trong nước mà cầm đầu là Vàng A Ía cùng đồng bọn chuẩn bị vũ trang, tổ chức bạo động tại Huổi Khon, móc nối với các tổ chức ở nước ngoài. Để điều hành cái được gọi là “Vương quốc Mông”, chúng đã huy động trên 7.000 người từ các tỉnh miền núi phía Bắc, Tây Nguyên, thậm chí có cả đồng bào H'Mông tại Lào vượt qua biên giới sang tham dự.

Chúng đưa ra các luận điệu xuyên tạc sai trái các chính sách dân tộc, tôn giáo, kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước ta, cũng như sự hứa hẹn về một tương lai “không làm mà vẫn có cuộc sống sung sướng, hay như định cư ở nước ngoài” để hướng tới đòi thành lập “Vương quốc Mông”.

Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an (nay là Đại tướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) thị sát thực địa vụ tụ tập trái phép tại bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé năm 2011.

Đứng trước thực trạng đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Đảng, Chính phủ, các lực lượng chức năng được huy động để tuyên truyền, thuyết phục và giải tán đám đông ở Huổi Khon. Trong đó với cương vị là người chỉ huy bám hiện trường Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm (nay là Đại tướng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ngày đêm theo sát diễn biến tại Mường Nhé.

Bằng sự mưu trí dũng cảm của người công an cách mệnh, nhưng lớn lao hơn là sự trung thành với Đảng, trách nhiệm trước Nhân dân, ông cùng đồng đội đã kiên trì vận động nhân dân hiểu chủ trương, chính sách của Đảng. Đồng thời cương quyết trấn áp tội phạm, bảo vệ biên cương của Tổ quốc, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ Đảng trong lòng đồng bào dân tộc nơi biên cương.

Kết quả của những đóng góp to lớn đó là điểm nóng Mường Nhé bình yên vượt qua cơn bão lửa trước ngày 7/5/2011 như chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trung ương.

Những người chiến sĩ Công an Nhân dân ấy đã góp một phần sức lực của mình vào thành công của “chiến dịch”, trong phong trào toàn dân đoàn kết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm, bảo vệ biên cương của Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Nơi Dân cần Đảng, Đảng gần Dân

Thời gian qua đi, vết thương ngày nào đã lành trở lại, nhưng cứ khi nhắc đến nó, những con người nơi đây không khỏi xúc động nhớ về những tháng ngày “bão dông”.

Ông Giàng A Ly chia sẻ: “Sau hơn 10 năm, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống điện, đường, trường trạm đều được đầu tư; các chương trình đều được hỗ trợ; biên phòng hỗ trợ trâu, bò. Đời sống khá hơn trước”.

Lời kể của một chứng nhân đã từng chứng kiến những nỗi đau ngày nào đã cho thấy Dân cần Đảng nơi đây nhường nào. Khi bình yên đã trở lại, đồng bào dân tộc nơi biên viễn đã nhận ra bộ mặt thực sự của cái gọi là “vương quốc, miền đất hứa” kia chỉ là xảo trá, dối lừa. Các thế lực phản động nước ngoài câu kết với một số đối tượng “có mưu đồ xấu” trong nước, vì mưu đồ lợi ích riêng, đã lợi dụng một bộ phận bà con nơi Mường Nhé để gây bất ổn và phá hoại công cuộc Đổi mới trên quê hương Điện Biên.

Ngày hôm nay, trên con đường từ trung tâm xã Nậm Kè lên điểm nóng Huổi Khon, dấu tích của những lán trại tập trung gần 15 năm trước với những bãi đất xám mịt mù, lầy lội, với tiếng than khóc của những con người khi họ nhận ra bị dụ dỗ, lừa gạt (sau khi điểm nóng được giải tán) chỉ còn là dư âm.

Vết sẹo đã lành trên “cơ thể Mường Nhé” và được thay thế bởi những vạt rừng tái sinh xanh tốt, sắc màu của hy vọng vào một tương lai tươi mới cho Nhân dân nơi đây khi Đảng gần Dân trong mọi mặt của đời sống với phương châm: “lấy thôn bản là nhà, bám biên cương là quê hương”.

Kết quả của hơn 10 năm Dân cần Đảng, Đảng gần Dân là diện mạo của Mường Nhé đổi thay từng ngày với đường giao thông liên bản được bê tông hóa, nhựa hóa 100%, bên đường là những nhà sàn kiểu mới bằng bê tông cùng các đầu thu truyền hình vệ tinh ngày càng nhiều hơn nơi đồng bào H'Mông.

Tại điểm trường trung tâm bản Huổi Khon, cô giáo Cà Thị Xuân đang kể những mẫu chuyện Bác Hồ với đồng bào dân tộc cho hơn 30 cháu trong các lớp bằng niềm tự hào vui tươi, lạc quan, tin tưởng vào quê hương đất nước, vào Bác Hồ, vào Đảng nơi Mường Nhé thân yêu. Bởi cô tin rằng ở nơi “ngã ba biên viễn” như Mường Nhé, Đảng không bỏ dân và Dân rất cần Đảng hay nói đúng hơn ở nơi đây Đảng gần Dân và Dân cần Đảng trong công cuộc xây dựng và kiến tạo Mường Nhé ngày hôm nay.

Cô Xuân nói: "Bản Huổi Khon trước đây có hơn 50 gia đình đồng bào dân tộc H’Mông, giờ thì bản đã phát triển với hơn 100 gia đình. Bản được tách thành hai. Các cấp chính quyền từ tỉnh, huyện, xã đã bám sát địa bàn hỗ trợ dân bản Huổi Khon giúp bà con từng bước nâng cao đời sống, vươn lên có cuộc sống ổn định hơn qua nhiều chương trình quốc gia như 135/CP, 30A và chương trình xây dựng nông thôn mới… Các giống cây trồng, vật nuôi đã được chính quyền hỗ trợ trực tiếp tới người dân".

Cùng với đó Đồn Biên phòng Nậm Kè cũng cử 1 tổ cán bộ hỗ trợ người dân kiến thức sản xuất, chăn nuôi. Người dân Huổi Khon đã thấy rõ sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp cho dân bản, như lời ông Giàng A Phổng chia sẻ: “Tôi gần 70 tuổi. Xưa khổ, giờ Nhà nước yêu thương dân mình, cái gì cũng giúp cho. Người nghe chuyện xấu không có. Chỉ nghe Đảng, Nhà nước thôi. Bây giờ nhà nào nhà ấy cuộc sống cũng tương đối”.

Tin tưởng con đường ấm no, hạnh phúc

“Điểm nóng” Huổi Khon ngày nào giờ đã là dĩ vãng. Bằng niềm tin và tình yêu nơi Đảng, Bác Hồ, Đảng bộ và chính quyền các cấp của Điện Biên cùng Nhân dân các dân tộc Mường Nhé đã tập trung xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ vững trận địa an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nơi biên cương của Tổ quốc. Cán bộ, đảng viên nơi đây, với phương châm bám cơ sở, bám biên cương, kiên quyết không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.

Để thực hiện được mục tiêu này, công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn để người dân tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó các cấp ủy Đảng, Nhà nước các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của huyện, thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế trên địa bàn huyện, tập trung vào việc giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất của người dân để bà con hiểu được đâu là xấu, là tốt…

Bà con có khả năng “miễn nhiễm” trước các tuyên truyền xấu độc của các thế lực thù địch, không tin, nghe theo kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền, lôi kéo chống lại công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trên địa bàn huyện Mường Nhé. Người thanh niên trẻ Thào A Giang, bản Huổi Khon 1 vui mừng nói với chúng tôi: “Được nghe nhiều về chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, người theo kẻ xấu đã hạn chế rất nhiều. Nếu có kẻ xấu vào xúi giục tôi với trách nhiệm là một người con của bản phải chống lại, phải báo cáo cho chính quyền...”.

Có thể thấy, sau gần 15 năm trên quê hương Mường Nhé, bằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng với đó là sự nỗ lực, cố gắng, đồng thuận của Nhân dân Huổi Khon - Vùng đất “hiểm nguy” về an ninh trật tự ngày nào, giờ đây tiếng gà gáy của buổi ban mai đã thật sự bình yên nơi ngã ba biên giới.

Đồng bào H'Mông hiểu rõ những luận điệu xuyên tạc, lôi kéo của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Đồng bào H'Mông luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước sự lôi kéo, dụ dỗ của kẻ xấu, làm thất bại những mưu đồ xấu độc trên quê hương Điện Biên đẹp giàu.