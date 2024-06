Mưa lũ ở Hà Giang gây thiệt hại hơn 24 tỷ đồng

(VTC News) -

Tối 10/6, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang đã có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh những ngày qua.

Báo cáo nêu rõ, ước tính tổng thiệt hại chưa đầy đủ là trên 24 tỷ đồng.

Từ 8/6, Hà Giang xảy ra mưa vừa, mưa to. Từ 19h ngày 9/6 đến 9h ngày 10/6, lượng mưa đo được tại các trạm thủy văn có nơi trên 300mm.

Cụ thể: Thượng Sơn (Vị Xuyên) 320mm, Quảng Ngần (Vị Xuyên) 279mm, Tân Lập 2 (Bắc Quang) 239mm, Cao Bồ (Vị Xuyên) 232mm,Tùng Vài (Quản Bạ) 195mm, Lao Chải (Vị Xuyên) 173mm, Túng Sán (Hoàng Su Phì) 153mm, Bản Ngần (Vị Xuyên) 186mm, Thanh Thủy (Vị Xuyên) 144mm, Thanh Đức (Vị Xuyên) 138mm, Quyết Tiến (Quản Bạ) 139mm, Niêm Sơn (Mèo Vạc) 161mm...

Mưa lũ ở Hà Giang ước tính gây thiệt hại trên 24 tỷ đồng. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Giang)

Mưa lũ khiến 3 người chết là anh Lý Chàn H. (27 tuổi), cháu Lý Hưng T. do bị lũ cuốn và chị Lò Thị C. (làm việc tại xã Tả Ván, huyện Quản Bạ) bị vùi lấp do sạt lở đường đang thi công.

Trên 1.000 hộ bị thiệt hại, ảnh hưởng; 1 nhà tại Hoàng Su Phì phải di chuyển khẩn cấp; 3 nhà ở huyện Xín Mần bị sập hoàn toàn...

Mưa lớn khiến nước tràn vào nhà của hơn 1.000 hộ dân ở TP Hà Giang, 144 nhà tại huyện Bắc Quang, 44 nhà tại huyện Vị Xuyên; ghiệt hại 221,37 ha tổng diện tích lúa, rau màu, và 19,166 ha diện tích ao nuôi cá.

Các tuyến quốc lộ bị sạt lở gây hư hỏng mặt đường tại nhiều vị trí. Ước tính khối lượng đất đá sạt lở khoảng 7.682m3, gây ngập úng tại 3 điểm lớn làm ách tắc giao thông.

Đường giao thông nông thôn cũng bị sạt lở trên toàn tỉnh, ước tính khối lượng đất đá sạt lở trên 5.000m3.

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ ngày mai 11/6 trở đi, mưa lớn ở Bắc Bộ có xu hướng giảm. Tuy nhiên khoảng 14 - 16/6, có thể kéo dài sang 17/6, khu vực này khả năng xuất hiện trở lại một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Đây cũng là hình thế thường xuất hiện trong giai đoạn tháng 6, các địa phương cần chủ động thực hiện các phương án ứng phó, theo dõi sát các bản tin dự báo, cảnh báo trong thời gian tới.