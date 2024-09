Mưa lớn kéo dài, Yên Bái vẫn ngập trên diện rộng

(VTC News) -

Ghi nhận của PV Báo điện tử VTC News tại TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nhiều người dân địa phương cho biết, do mưa lớn xối xả kéo dài, mực nước tại các tuyến đường đêm 9/9 đã dâng cao gần 2m so với chiều cùng ngày. Đến thời điểm sáng sớm nay (10/9), nước đã rút hàng khoảng 1m, nhưng vẫn rất cao.

Nhiều người dân cho biết, trận lũ lịch sử năm 2008 nước cũng không dâng cao như năm nay.

Ông Ngô Doãn Hợp (thuộc tổ 15, phường Đồng Tâm) cho biết, ông sinh sống tại địa phương hơn 40 năm nhưng chưa khi nào chứng kiến trận mưa lớn và mưa xối xả kéo dài từ tối hôm qua đến gần sáng nay.

Đến sáng nay, nước trên đường Điện Biên, TP Yên Bái vẫn rất cao, nhiều xe hơi đậu trên vỉa hè chìm trong nước.

"Trận mưa quá lớn, kéo dài này khiến nước trên đường Điện Biên dâng cao, ngập cả vào nhà dân. Ngay cả cơn lũ lịch sử năm 2008 nước dâng nhưng còn thấp hơn vỉa hè nhà tôi khoảng 30cm. Thế nhưng cơn mưa tối qua cộng với nước sông Hồng dâng lên, đêm hôm qua nước đã ngập vào nền nhà tôi đến gần 10cm, tức là cao hơn trận lũ lịch sử khoảng 60cm. Đến sáng nay nước đã rút, để lại nhiều bùn đất trong nền nhà", ông Hợp nói.

Lực lượng chức năng như quân đội, công an, chính quyền địa phương dùng các biển báo, vật dụng, các biện pháp để tạm ngăn không cho người dân qua lại khu vực nước ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân bị ngập lụt.

Một số khu vực nước đã tạm rút, để lại bùn đất, đồ đạc ngổn ngang.

Sáng sớm nay, mặc dù nước đã rút ở một số khu vực nhưng còn cao hơn nhiều so với chiều tối qua (9/9) nên hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của lực lượng chức năng tiếp tục bổ sung thêm các phương tiện như thuyền máy, xe lội nước, áo phao để hỗ trợ người dân.

Lượng lượng chức năng tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện để hỗ trợ người dân trong sáng nay.

Cơ quan chức năng đã tăng cường lực lượng trực chốt, hỗ trợ người dân mọi thời điểm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng sớm nay (10/9), các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 9/9 đến 3h ngày 10/9 có nơi trên 200mm như: Yên Ninh (Yên Bái) 321,6mm, Đồng Tâm (Hòa Bình) 272,8mm, Hương Sơn (Hà Nội) 254,2mm, Quang Trung (Nam Định) 207,8mm…

Từ sáng sớm 10/9 đến đêm 10/9, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Trong đó, Lào Cai, Yên Bái mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cho biết, lũ trên sông Thao tại Lào Cai đang xuống chậm, tại Bảo Hà, Yên Bái đang lên; lũ trên sông Lô, sông Cầu (Thái Nguyên, Bắc Ninh) và sông Thương (Bắc Giang) đang lên; sông Lục Nam (Bắc Giang) đang xuống chậm.

Mực nước lúc 5h ngày 10/9 trên sông Thao tại Lào Cai 86,18m, trên báo động (BĐ) 3 2,68m; tại Bảo Hà 61,81m, trên mức lũ lịch sử năm 2008 (60,93m) 0,88m; tại Yên Bái 35,22m, trên mức lũ lịch sử năm 1968 (34,42m) 0,8m;

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống; tại Bảo Hà (Lào Cai), Yên Bái tiếp tục lên duy trì ở mức trên lũ lịch sử. Lũ trên sông Lô, sông Cầu, sông Thương tiếp tục lên. Lũ sông Lục Nam xuống chậm.

Trong 12- 24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thao tại Lào Cai tiếp tục xuống, tại Bảo Hà biến đổi chậm, tại Yên Bái tiếp tục lên và duy trì trên mức lũ lịch sử. Lũ sông Lục Nam tiếp tục xuống.