Một vé trúng độc đắc Vietlott trị giá hơn 83 tỷ đồng

Tối 26/5, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - Bộ Tài chính phát đi thông báo kỳ quay 1.350 sản phẩm Power 6/55 có một khách hàng trúng Jackpot 1 trị giá hơn 83 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 2 vé trúng Jackpot 2 trị giá gần 6 tỷ đồng (mỗi vé trúng gần 3 tỷ đồng).

Tấm vé may mắn trúng độc đắc có bộ số gồm: 01-14-15-19-23-34. Con số may mắn để “ẵm” Jackpot 2 là số 29.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé trúng độc đắc sẽ thực lĩnh khoảng 75 tỷ đồng. Mỗi người trúng Jackpot 2 sẽ thực lĩnh gần 2,7 tỷ đồng.

Một vé trúng độc đắc của Vietlott trị giá hơn 83 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Trước đó, vào ngày 12/5, Vietlott đã trao giải độc đắc xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ quay 606 trị giá hơn 23 tỷ đồng cho anh T.Q.B (ngụ TP.HCM).

Anh B. là chủ thuê bao Mobifone mua vé số qua ứng dụng Vietlott SMS. Anh cũng chính là người chơi trúng giải độc đắc lớn nhất từ trước tới nay của sản phẩm Lotto 5/35.

Anh B. là người chơi thuộc thế hệ Gen Z và cũng là người trúng thưởng trẻ nhất cho tới thời điểm hiện nay của Vietlott. Anh đang sinh sống và làm việc trong một ngân hàng tại TP.HCM. Anh cho biết đã tham gia các sản phẩm xổ số tự chọn trong khoảng 3 - 4 năm gần đây và coi đó là một hình thức giải trí.

Anh B. trúng số hơn 23 tỷ đồng. (Ảnh: Đại Việt)

Anh B. thường lựa chọn các xổ số có giá trị giải thưởng lớn như Power 6/55, Mega 6/45 và Lotto 5/35. Trong đó, xổ số quay nhanh Lotto 5/35 là một trong những sản phẩm anh yêu thích vì có đến 2 kỳ quay số hàng ngày (13h và 21h).

Mỗi lần giải trí, anh thường mua khoảng 30.000 đồng nhưng khi đến kỳ chia giải thì anh mua nhiều hơn vì giá trị của các giải thưởng nhỏ trong kỳ chia giải cũng rất hấp dẫn.

Vào kỳ quay số mở thưởng 606 (ngày 27/4/2026) cũng là kỳ dự kiến chia giải của xổ số quay nhanh Lotto 5/35, anh B. đã mua 6 dãy số.

Chia sẻ về thời điểm biết tin trúng thưởng, anh B. cho biết, khi đó anh đang nằm lướt mạng xã hội và không để ý tin nhắn. Đến khoảng 23h, anh mới mở tin nhắn ra xem và thấy có tin nhắn thông báo trúng thưởng từ hệ thống. Tuy nhiên, do có 2 tin nhắn trúng thưởng liền nhau nên anh chỉ đọc tin nhắn báo trúng thưởng 10.000 đồng và bỏ lỡ tin nhắn đầu. Anh nghĩ rằng mình chỉ trúng một giải nhỏ như những lần trước.

Sau đó, khi mở ứng dụng Vietlott SMS để kiểm tra lại, anh bất ngờ khi thấy một dãy số tham gia dự thưởng của mình trùng hoàn toàn với kết quả quay thưởng.

Ban đầu, anh còn tưởng ứng dụng bị lỗi hiển thị. Chỉ sau khi kiểm tra kỹ lại các thông tin và đọc lại tin nhắn đầu tiên, anh mới biết mình chính là chủ nhân giải độc đắc trị giá hơn 23 tỷ đồng.

Anh B. chia sẻ vẫn còn nhớ rõ cảm giác hồi hộp khi đó, tim đập nhanh, chân tay run rẩy và không tin sự may mắn lại đến với mình. Đêm đó, anh không ngủ, thức trắng đến 4 giờ sáng vì quá vui mừng.

Sau khi nhận thưởng, anh B cho biết sẽ tiếp tục với công việc tại ngân hàng và sẽ có kế hoạch sử dụng số tiền thưởng hợp lý.