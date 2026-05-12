Bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng H mới nhất

Bảng xếp hạng World Cup 2026 (Bảng H)
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hiện tại, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng G như sau.
XH Đội T HS Đ 1 Tây Ban Nha 0 0-0 0 2 Cape Verde 0 0-0 0 3 Ả Rập Xê Út 0 0-0 0 4 Uruguay 0 0-0 0
Theo thể thức World Cup 2026, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở vòng bảng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.
Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm ở vòng bảng, chỉ số phụ được sử dụng để xếp hạng là thành tích đối đầu (tính riêng số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp của những đội bằng điểm). Nếu có 2 đội bằng nhau ở các chỉ số nêu trên, ban tổ chức xét đến hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng ở cả 3 lượt trận.
Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Tây Ban Nha
Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Tây Ban Nha cùng bảng với Thổ Nhĩ Kỳ, Gruzia, Bulgaria. Đội bóng có biệt danh "La Roja" đứng đầu với thành tích bất bại (5 thắng, 1 hoà), giành được 16 điểm, ghi 21 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.
Tây Ban Nha đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA. Họ cũng là đội đương kim vô địch của EURO. Đây là lần thứ 16 Tây Ban Nha góp mặt tại World Cup. Thành tích tốt nhất của đội tuyển này là chức vô địch năm 2010 - kỳ World Cup được tổ chức tại Nam Phi.
Cape Verde
Cape Verde là một trong 4 đội tuyển lần đầu tiên tham dự World Cup. Vị trí của họ trên bảng xếp hạng FIFA là 69.
Ở vòng loại khu vực châu Phi, Cape Verde đứng đầu bảng đấu có Cameroon, Libya, Angola, Mauritius và Eswatini (Swaziland). Đội bóng có biệt danh "Blue Sharks" (cá mập xanh) chỉ thua 1 trận.
Ả Rập Xê Út
Ả Rập Xê Út đứng thứ 61 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Đội bóng này từng 6 lần tham dự World Cup, chỉ vượt qua vòng bảng vào năm 1994.
Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Ả Rập Xê Út chỉ đứng thứ ba tại bảng C của vòng 3 (sau Nhật Bản và Australia). Đội bóng này phải thi đấu đến vòng thứ tư, lần lượt thắng Indonesia 3-2 và hòa Iraq 0-0 để giành quyền đến vòng chung kết.
Uruguay
Uruguay đứng thứ tư vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với 28 điểm (thắng 7, hòa 7, thua 4), bằng điểm với Colombia, Brazil và Paraguay.
Đội tuyển Uruguay đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng này từng hai lần vô địch vào các năm 1930 và 1950, tổng cộng dự World Cup 15 lần.
Bảng H: Tây Ban Nha, Cabo Verde, Ả Rập Xê Út, Uruguay
Bảng H World Cup 2026 diễn ra tại Atlanta, Miami và Houston (Mỹ) và Guadalajara (Mexico). Tây Ban Nha, Cape Verde, Ả Rập Xê Út và Uruguay là 4 đội tranh tài ở bảng này. Trong đó, Tây Ban Nha và Uruguay là 2 tên tuổi giàu truyền thống, có khả năng cao sẽ cạnh tranh 2 vị trí đầu bảng.
Lịch thi đấu bảng H World Cup 2026
Ngày 15/6
23h: Tây Ban Nha vs Cape Verde.
Ngày 16/6
5h: Ả Rập Xê Út vs Uruguay.
Ngày 21/6
23h: Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út.
Ngày 22/6
5h: Uruguay vs Cape Verde.
Ngày 27/6
7h: Cape Verde vs Ả Rập Xê Út.
7h: Uruguay vs Tây Ban Nha.
