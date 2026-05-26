Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng Quốc khánh Georgia

Nhân dịp kỷ niệm 108 năm ngày Quốc khánh Georgia (26/5/1918-26/5/2026), ngày 26/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Mikheil Kavelashvili; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Irakli Kobakhidze; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Shalva Papuashvili.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Maka Botchorishvilia.