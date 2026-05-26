Đăng video chia rẽ vùng miền, 2 TikToker lãnh án

Ngày 26/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Anh Điệp (TikToker Tàng Keng Ông Trùm) 3 năm tù và bị cáo Đoàn Quốc Việt (TikToker Dù Bầu Trời) 2 năm tù, cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bị cáo Lê Anh Điệp khai, việc đăng tải các video clip xúc phạm vùng miền là do uống rượu say và vừa cãi nhau với người yêu. Còn bị cáo Đoàn Quốc Việt khai việc làm video là do buồn bực và không có mục đích khác.

Cả hai bị cáo đều thừa nhận sai phạm và tỏ ra ân hận đối với hành vi phạm tội.

Các bị cáo tại tòa.

Theo cáo trạng, Lê Anh Điệp vào mạng xã hội TikTok thấy một số người trở nên nổi tiếng nhờ đăng các video clip và TikTok không kiểm tra nội dung trước khi đăng tải.

Ngày 8/10/2025, Điệp dùng điện thoại di động tự quay 2 video clip có lời lẽ thoại thô tục, chia rẽ vùng miền và gây ảnh hưởng xấu đến công tác cứu trợ thiên tai... Sau đó, Điệp đăng tải lên mạng TikTok nhằm "câu" lượt thích, lượt xem và để trở nên nổi tiếng.

Hai video này sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều lượt xem, tương tác, lên "xu hướng", gây bức xúc trong dư luận, tạo làn sóng phẫn nộ, gây mất an ninh trật tự trên không gian mạng.

Giữa tháng 10/2025, Đoàn Quốc Việt sau khi xem các clip của Điệp trên TikTok cũng tham gia tương tác bình luận, chia sẻ và dùng điện thoại làm 2 video có lời thoại thô tục, chia rẽ vùng miền.

Kết luận giám định, các video của 2 bị cáo có nội dung phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc", theo điểm c khoản 1 Điều 8; và "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác" theo điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 2018.