Dự trữ xăng dầu ít hơn quy định, 3 doanh nghiệp đầu mối bị phạt

Lý do là các doanh nghiệp này vi phạm quy định về dự trữ lưu thông xăng dầu và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý Nhà nước.

Cụ thể, ngày 11/5, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm (số 60A Hoàng Quốc Việt, phường Phú Nhuận, TP.HCM) bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 130 triệu đồng do duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Ngày 14/5, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (số 20 Nguyễn Thị Huỳnh, phường Phú Nhuận, TP.HCM) bị xử phạt 130 triệu đồng với cùng hành vi vi phạm.

Ngày 21/5, Công ty Cổ phần Anh Phát Petro (số 306B Bà Triệu, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) bị xử phạt 190 triệu đồng do có hai hành vi vi phạm gồm: duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Đoàn công tác đang kiểm tra một doanh nghiệp xăng dầu tại Tiền Giang. (Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước).

Theo quy định hiện hành, thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường, hạn chế nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đây là động thái tiếp theo trong đợt tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhằm bảo đảm nguồn cung cho thị trường và siết chặt kỷ cương trong lĩnh vực này.

Trước đó, trong tháng 5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng đã phát hiện và xử lý 2 doanh nghiệp đầu mối vi phạm quy định về duy trì mức dự trữ xăng dầu tối thiểu bắt buộc và không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, với tổng số tiền xử phạt 320 triệu đồng.