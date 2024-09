Một Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Kon Tum bị khởi tố

(VTC News) -

Ngày 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với ông Nguyễn Xuân Đảm (43 tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 82.01.S tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi "Nhận hối lộ".

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 82.01.S tỉnh Kon Tum

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum cũng đã thông báo việc khởi tố ông Đảm tới Đảng ủy Sở GTVT tỉnh Kon Tum.

Theo cơ quan điều tra, ông Đảm lợi dụng chức vụ là Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm, nhận tiền của các chủ phương tiện để làm khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới, tiến hành nghiệm thu cải tạo trái quy định.

Vụ án đang được mở rộng điều tra. Số phương tiện được cấp đăng kiểm sai pháp luật và số tiền những người này đưa và nhận "lót tay" chưa được công bố.

Trước đó, ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Lợi (SN 1983) - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai về hành vi “Nhận hối lộ”. Các quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Đến ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp cùng với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc của bị can Trần Minh Lợi.

Liên quan đến vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai, trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Việt Hồng - Giám đốc, Bùi Trọng Tường - Đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa; Nguyễn Sơn Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - Chi nhánh Long Khánh và Lê Văn Hòa - Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Thuận Khánh về hành vi “Nhận hối lộ”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ, cá thể hóa hành vi sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.