Móng bè là gì, cấu tạo ra sao?

(VTC News) -

Móng bè là một loại móng nông được sử dụng phổ biến trong xây dựng, đặc biệt phù hợp cho các công trình có tải trọng lớn hoặc nền đất yếu. Móng bè có khả năng chịu tải cao, phân tán đều tải trọng lên nền đất, giúp công trình có độ ổn định và an toàn cao.

Cấu tạo móng bè

Đế móng: Là phần dưới cùng của móng, được làm bằng bê tông cốt thép, có tác dụng truyền tải trọng từ công trình xuống nền đất. Đế móng bè thường có dạng bản rộng, bao phủ toàn bộ diện tích công trình.

Giằng móng: Là các dầm bê tông cốt thép được bố trí trên đế móng, có tác dụng liên kết các đế móng lại với nhau và giúp phân phối đều tải trọng lên nền đất. Giằng móng bè có thể có dạng giằng ngang, giằng dọc hoặc giằng chéo.

Bê tông lót móng: Là lớp bê tông mỏng được thi công dưới đế móng, có tác dụng bảo vệ đế móng khỏi sự ăn mòn của hóa chất trong đất và tạo mặt phẳng để thi công đế móng.

(Ảnh minh họa: Xây dựng Cường thịnh phát)

Móng bè có khả năng chịu tải cao hơn nhiều so với các loại móng nông khác như móng đơn, móng băng. Do đó, móng bè được sử dụng cho các công trình có tải trọng lớn như nhà cao tầng, nhà xưởng, kho hàng,... Móng bè có khả năng phân tán đều tải trọng lên nền đất, do đó có thể sử dụng cho các công trình xây dựng trên nền đất yếu, sụt lún hoặc có mực nước ngầm cao. Móng bè giúp công trình có độ ổn định cao, hạn chế nguy cơ lún, nghiêng, nứt nẻ.

Móng bè có chi phí thi công cao hơn so với các loại móng nông khác do khối lượng vật liệu và nhân công sử dụng nhiều hơn. Móng bè có cấu tạo phức tạp hơn so với các loại móng nông khác, do đó đòi hỏi kỹ thuật thi công cao hơn. Móng bè có diện tích thi công lớn, do đó có thể ảnh hưởng đến diện tích sử dụng của công trình.

Ứng dụng của móng bè

Móng bè là loại móng được sử dụng phổ biến cho các nhà cao tầng do có khả năng chịu tải cao và độ ổn định tốt. Móng bè được sử dụng cho các nhà xưởng do có khả năng chịu tải trọng lớn từ máy móc, thiết bị và sản phẩm.

Móng bè được sử dụng cho các kho hàng do có khả năng chịu tải trọng lớn từ hàng hóa. Móng bè được sử dụng cho các công trình xây dựng trên nền đất yếu, sụt lún hoặc có mực nước ngầm cao.

Móng bè là loại móng có nhiều ưu điểm và được sử dụng phổ biến trong xây dựng. Tuy nhiên, cần lưu ý lựa chọn loại móng phù hợp với tải trọng công trình, địa chất nền đất và chi phí thi công để đảm bảo an toàn và chất lượng cho công trình.