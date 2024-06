Mỗi ngày ăn bao nhiêu quả cam là đủ?

(VTC News) -

Mỗi 100 g quả cam chứa 87,6 g nước, 104 microgram carotene - loại vitamin chống oxy hóa, 30 mg vitamin C, 93 mg kali, 26 mg canxi, 9 mg magnesium, 0,3 g chất xơ, 4,5 mg natri, 7 mg chromium, 20 mg phốt pho, 0,32 mg sắt, giá trị năng lượng là 48 kcal.

Hàm lượng vitamin C rất cao trong cam có thể hỗ trợ kích thích sản xuất các tế bào trắng, từ đó tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Cam còn được chứng minh là loại quả tác dụng chống viêm, chống khối u, ức chế đông máu và chống oxy hóa mạnh.

Nước cam cũng chứa lượng vitamin A, đồng, folate và thiamine (vitamin B1) các chất dinh dưỡng khác giúp các hoạt động của hệ thống miễn dịch luôn ở trạng thái tốt nhất, giúp cơ thể chống lại sự tấn công từ bên ngoài cơ thể.

Uống bao nhiêu nước cam phụ thuộc vào giới tính, độ tuổi.

Mỗi ngày cần ăn bao nhiêu quả cam là đủ?

Bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3 cho biết, hàm lượng vitamin C cần thiết cho mỗi người phụ thuộc vào giới tính, độ tuổi. Cụ thể:

- Đối với phụ nữ mang thai, lượng vitamin C cần thiết để cung cấp cho cơ thể là 80mg và tăng lên 120mg khi bước vào giai đoạn cho con bú.

- Đối với trẻ em, chỉ nên cho trẻ ăn nửa trái cam mỗi ngày, kể cả khi bé rất muốn ăn cũng không nên cho ăn nhiều vì có thể xảy ra tình trạng dị ứng cam.

- Đối với nữ giới (từ 19 tuổi trở lên) cần bổ sung 75mg vitamin C mỗi ngày (tương đương với một trái cam có đường kính khoảng 4cm). Nam giới (từ 19 tuổi trở lên) cần phải bổ sung 90mg vitamin C mỗi ngày (tương đương với một trái cam có đường kính 5cm).

- Đối với người có thói quen hút thuốc lá, hàm lượng vitamin C cần thiết cơ bản và phải bổ sung thêm 35mg vitamin C nữa, vì trong quá trình hút thuốc, các tế bào gốc tự do sẽ tăng lên.

Mỗi ngày bạn có thể uống một cốc nước cam để bổ sung dinh dưỡng.

Lợi ích của quả cam

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm - nguyên phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, nước cam không chỉ là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ tốt, mà còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch và ngăn chặn sự hình thành các tác nhân gây bệnh.

Uống một cốc nước cam mỗi ngày, cơ thể bạn sẽ nhận được những lợi ích tuyệt vời dưới đây:

Ngăn ngừa sỏi thận

Nước cam có khả năng làm tăng nồng độ pH trong nước tiểu, giúp ngăn ngừa sỏi thận và giảm nguy cơ phát triển sỏi thận. Cam cũng giúp thận hoạt động tốt bằng cách ngăn ngừa huyết áp cao và kiểm soát lượng đường, giảm căng thẳng cho thận.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Các chất chống ô xy hóa trong cam chống lại các tổn thương gốc tự do và giúp ngăn ngừa quá trình ô xy hóa cholesterol.

Cholesterol bị ô xy hóa có xu hướng kết vào bên trong các động mạch và hạn chế cung cấp máu cho tim, gây ra cơn đau tim. Các chất chống ô xy hóa giúp trung hòa tác động của các gốc tự do này và bảo vệ tim khỏi bệnh.

Uống nước cam thường xuyên có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh tim và tăng cường sức khỏe của tim.

Kiểm soát cân nặng

Chất xơ trong nước cam giúp tạo cảm giác no, đồng thời không tăng cân. Điều này làm cho việc uống nước ép cam trở thành nguồn năng lượng lý tưởng cho những người muốn kiểm soát cân nặng.

Không nên uống nước cam vào buổi tối.

Ngăn ngừa ung thư

Cam là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, là chất chống ô xy hóa và tăng cường miễn dịch mạnh mẽ. Ngoài ra, một hợp chất gọi là limonene, được tìm thấy rất nhiều trong cam, đặc tính ức chế ung thư.

Hợp chất này hoạt động khi hệ thống miễn dịch thất bại. Nó phát hiện các tế bào ung thư và phá hủy chúng, ngăn chặn sự tấn công của ung thư.

Hỗ trợ trí não

Cam cũng giàu dưỡng chất thực vật và axit folic, đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển của não. Cam còn giúp tăng cường khả năng tập trung hoặc tiếp thu.

Nước cam hỗ trợ trí não nhờ chất chống oxy hóa, vitamin, và khoáng chất. Thành phần này được chứng minh giúp cải thiện sức khỏe tinh thần và hỗ trợ chức năng trí não.

Tăng cường hệ miễn dịch

Chứa đầy vitamin C, cam khả năng tăng cường miễn dịch. Với hệ thống miễn dịch mạnh mẽ và ổn định, cơ thể có thể chống lại nhiễm trùng tốt hơn và ngăn ngừa bệnh tật.

Ngoài ra, các polyphenol trong cam là chất chống, tiêu diệt virus xâm nhập vào cơ thể, từ đó ngăn ngừa nhiễm trùng.