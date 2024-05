Nước cam cực tốt nhưng tuyệt đối không uống vào 3 thời điểm này

(VTC News) -

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, cam là thực phẩm dinh dưỡng cao, tác dụng bổ dưỡng sức khỏe và tăng cao sức đề kháng cho cơ thể. Nhiều loại vitamin giá trị trong trái cam cho sức khỏe như vitamin C, vitamin B9 (acid folic) có lợi trong việc phục hồi sức khỏe cho người bị bệnh.

Cam còn rất có lợi để phòng ngừa bệnh tim mạch, bệnh mỡ máu cao, chống lão hóa và tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể.

3 thời điểm không nên uống nước cam

Không uống nước cam vào buổi tối

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chúng ta không nên uống nước cam vào buổi tối bởi dễ gây tiểu đêm và làm mất ngủ. Ngoài ra, trước khi đi ngủ, nếu uống nước cam, nước bọt không tiết nhiều như khi còn thức, nên không thể dung hòa hết được lượng axit trong cam. Điều này sẽ ảnh hưởng đến men răng.

Một yếu tố quan trọng cần lưu ý khi không được uống nước cam ban đêm là vì hàm lượng khoáng chất dồi dào và nguồn năng lượng trong nước cam sẽ thích hợp bổ sung khi cơ thể chúng ta lao động và hao hụt năng lượng.

Buổi tối là lúc cơ thể nghỉ ngơi và không tốn năng lượng, nếu uống nước cam vào buổi tối sẽ khiến cơ thể dư thừa năng lượng và tích tụ nước, chất béo ở bụng.

Do vậy sẽ làm mất tác dụng giảm cân thay vào đó sẽ khiến tăng cân do dư thừa dinh dưỡng. Đồng thời uống nước cam vào buổi tối cũng làm mất khả năng hỗ trợ điều trị sỏi thận thay vào đó là khả năng hình thành sỏi thận cao vì dư thừa các khoáng chất và sẽ lắng đọng rồi hình thành sỏi thận.

Khi đang đói

Uống nước cam khi đói gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày. Lượng vitamin C trong nước cam có thể tương tác với acid trong dạ dày, gây ra viêm loét nếu tiêu thụ với một lượng lớn.

Uống nước cam lúc đói cũng khiến những người đang mắc bệnh dạ dày dễ bị tăng nồng độ acid, dẫn đến các triệu chứng như ợ nóng và làm cho tình trạng viêm loét trở nên trầm trọng thêm.

Khi vừa uống sữa

Không nên uống nước cam khi vừa uống sữa xong vì protein trong sữa sẽ phản ứng với axit tartaric và vitamin C trong cam, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, thậm chí gây chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy.

Nước cam mang lại nhiều giá trị cho sức khỏe nhưng không phải lúc nào uống cũng tốt. (Ảnh minh hoạ)

Uống nước cam đúng cách

Uống nước cam vào buổi sáng

Trong nước cam có nhiều dưỡng chất như khoáng chất, sắt, vitamin và các nguồn dưỡng chất khác. Vì vậy, mỗi ly nước cam vào buổi sáng có thể giúp bạn nạp đầy năng lượng cho cả ngày hoạt động năng suất hơn.

Tốt nhất bạn nên ăn và uống nước cam vào buổi sáng, thời điểm này là tốt nhất, giúp dạ dày dễ hấp thu các chất dinh dưỡng, lương y Sáng cho biết.

Sau ăn khoảng 1-2 giờ

Thường thì sau khi ăn, khi các thức ăn chưa kịp tiêu hóa cơ thể khó hấp thu dưỡng chất và lượng đường trong máu sẽ dễ tăng hơn nếu uống nước cam ngay lúc này. Bên cạnh đó, uống nước cam khi trong bụng chưa có gì, khi đói dễ bị xót ruột và có thể bị đau dạ dày, bởi trong cam có nhiều axit.

Do đó, chúng taên nghỉ 1 - 2 giờ đồng hồ sau khi ăn rồi mới uống nước cam để đạt được hiệu quả và hấp thụ được dưỡng chất.

Theo nghiên cứu, 200ml nước cam nguyên chất chứa khoảng 60mg vitamin C, tương đương 100% vitamin C nhu cầu của cơ thể trong một ngày. Vì vậy, uống quá nhiều nước cam sẽ gây dư thừa lượng vitamin C không cần thiết cho cơ thể. Còn với trẻ em, chỉ uống khoảng 100ml nước là đủ.