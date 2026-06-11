Mexico đấu Nam Phi: Pha bóng khiến CĐV phát hiện hiểu sai luật bóng đá cơ bản

(VTC News) -

World Cup 2026 khai mạc sáng 12/6 theo giờ Việt Nam, mở màn bằng trận đấu giữa Mexico và Nam Phi. Sau 16 năm, 2 đội tuyển lại gặp nhau trong trận đấu đầu tiên của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Năm 2010, khi World Cup lần đầu tiên được tổ chức ở châu Phi, trận đấu giữa chủ nhà Nam Phi và Mexico có không ít chi tiết đáng nhớ dù cả 2 đội đều không có những ngôi sao lớn.

Điều đầu tiên gây ấn tượng với khán giả toàn thế giới trong trận khai mạc World Cup 2010 trên sân vận động Soccer City, Johannesburg là tiếng kèn Vuvuzela. Âm thanh như tiếng ong "vo vo" của hàng nghìn cây kèn nhựa có độ lớn lên tới 120 db tạo hiệu ứng thính giác cực mạnh đối với người xem trận đấu cũng như các đội bóng trên sân.

Màn ăn mừng bàn thắng đáng nhớ của đội tuyển Nam Phi trong trận gặp Mexico ở World Cup 2010. (Ảnh: FIFA)

Kể từ đó, kèn Vuvuzela trở thành dụng cụ cổ động quen thuộc tại các sân cỏ trên khắp thế giới bất chấp những tranh cãi. Tuy nhiên, tại World Cup 2026, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chính thức cấm cổ động viên mang kèn vuvuzela vào sân vận động.

Trong trận khai mạc World Cup 2010, tình huống ghi bàn không được công nhận của đội tuyển Mexico trong hiệp một gây ra nhiều tranh cãi. Thời điểm Rafael Marquez (Mexico) chạm bóng, đội Nam Phi vẫn còn một hậu vệ dưới cùng, đứng ngay trên vạch cầu môn khiến nhiều người nhận định đó không phải là tình huống việt vị.

Tuy nhiên, thực tế là trọng tài làm rất đúng luật. Từ pha bóng này, không ít cổ động viên phát hiện ra sự hiểu lầm về luật việt vị. Trong luật bóng đá do Hội đồng bóng đá quốc tế (IFAB) ban hành (vẫn còn quy định tương tự đến hiện tại), cầu thủ bị coi là việt vị khi giữa anh ta và khung thành chỉ còn không quá một cầu thủ đối phương.

Thông thường, thủ môn là người giữ vị trí cuối cùng trong đội hình nên trong phần lớn các tình huống, cầu thủ không việt vị khi vẫn còn hậu vệ đối phương đứng dưới. Trong tình huống ở trận Nam Phi gặp Mexico cách đây 16 năm, đúng là vẫn còn 1 hậu vệ Nam Phi đứng dưới Marquez. Tuy nhiên, anh ta lại chính là người cuối cùng, do thủ môn Nam Phi đã lao ra để cản phá quả tạt và đứng ở vị trí cao hơn cầu thủ dứt điểm của Mexico.

Pha bắt lỗi hiếm gặp này giúp quy định chi tiết về luật việt vị được chú ý nhiều hơn. Ngay cả các cầu thủ cũng biết cách tận dụng quy định. Thủ môn Kepa Arrizabalaga trong một trận đấu giữa Chelsea và Tottenham đã chủ động lao ra xa khỏi khung thành, đứng cao hơn một cầu thủ đối phương để đẩy anh này vào vị trí việt vị.

Sau khi Mexico không được công nhận bàn thắng, Siphiwe Tshabalala (Nam Phi) ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút đẹp mắt. Đây là khoảnh khắc đầu tiên báo hiệu cơn "ác mộng" đối với các thủ môn tại World Cup 2010 - Quả bóng Jabulani 8 múi với quỹ đạo bay lạ lùng và khó đoán hơn tất cả các loại bóng khác từng được sử dụng. Điệu nhảy ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ Nam Phi sau đó cũng là hình ảnh đáng nhớ.

Sau 16 năm kể từ trận đấu tại Johannesburg, Mexico và Nam Phi đổi vị trí chủ nhà cho nhau. Trận đấu khai mạc World Cup 2026 giữa Mexico và Nam Phi diễn ra lúc 2h ngày 12/6, chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV6 và VTV10.