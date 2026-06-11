Xem trực tiếp Mexico vs Nam Phi, khai mạc World Cup 2026 trên kênh nào?

(VTC News) -

Mexico đấu với Nam Phi là trận đấu đầu tiên của bảng A World Cup 2026. Trận đấu diễn ra lúc 2h ngày 12/6 (giờ Việt Nam), được chiếu trực tiếp trên VTV3, VTV10, VTV6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Mexico và Nam Phi.

Xem trực tiếp World Cup 2026 trên kênh nào?

Theo thông tin bản quyền hiện tại, World Cup 2026 được phát sóng tại Việt Nam trên hệ thống của VTV. Ngày 8/6, VTV công bố chính thức lịch phát sóng chi tiết từng trận. Theo đó, các kênh chiếu trực tiếp 104 trận đấu của World Cup 2026 là VTV3, VTV6 và VTV10.

Ngoài cách truyền thống, khán giả xem trực tiếp World Cup 2026 có thể sử dụng các nền tảng truyền hình trực tuyến của VTV.

Mexico đấu với Nam Phi ở trận khai mạc World Cup 2026.

Thông tin trận Mexico đấu với Nam Phi

Mexico gặp Nam Phi lúc 2h ngày 12/6 trên sân Azteca, Mexico City. Đây là trận đấu khai mạc World Cup 2026. Mexico là một trong ba đội chủ nhà của giải đấu, còn Nam Phi trở lại World Cup sau 16 năm vắng mặt.

Lợi thế sân nhà giúp Mexico được đánh giá cao hơn. Đội bóng của huấn luyện viên Javier Aguirre không phải dự vòng loại, nhưng áp lực ở trận mở màn không nhỏ. Một chiến thắng sẽ giúp Mexico tạo lợi thế sớm trong bảng đấu có Nam Phi, Hàn Quốc và Cộng hòa Czech.

Phong độ của Mexico trước giải khá tích cực. Trong 10 trận gần nhất, họ thắng 6, hòa 3 và thua 1. Hàng thủ là điểm tựa quan trọng khi đội chủ nhà giữ sạch lưới 7 trận trong chuỗi này. Trận thắng Serbia 5-1 ở màn chạy đà cuối cùng cũng giúp Mexico có thêm sự tự tin.

Raul Jimenez là gương mặt đáng chú ý trên hàng công. Kinh nghiệm của tiền đạo này có thể giúp Mexico xử lý tốt hơn trong trận đấu nhiều áp lực. Bên cạnh đó, Cesar Montes là mối đe dọa ở các tình huống cố định.

Nam Phi bước vào trận đấu với tâm thế thận trọng hơn. Đội bóng của huấn luyện viên Hugo Broos không thắng 5 trận gần nhất trước World Cup. Dù vậy, họ vẫn có khả năng ghi bàn khá đều, với Oswin Appollis và Lyle Foster là những phương án tấn công nổi bật.

Trước đối thủ mạnh hơn và phải thi đấu tại Azteca, Nam Phi nhiều khả năng ưu tiên phòng ngự chắc, sau đó tìm cơ hội phản công. Mexico được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng trận khai mạc luôn tiềm ẩn nhiều biến số.