Nhận định bóng đá Mexico vs Nam Phi, khai mạc World Cup 2026

(VTC News) -

Trận Mexico đấu với Nam Phi diễn ra lúc 2h ngày 12/6 trên sân Azteca, Mexico City là trận khai mạc World Cup 2026. Mexico có lợi thế sân nhà, trong khi Nam Phi trở lại World Cup sau 16 năm vắng mặt. Theo Opta, Mexico có 66,3% cơ hội thắng, vượt trội so với khả năng 14,3% của Nam Phi.

Phân tích phong độ, nhận định Mexico vs Nam Phi

Mexico bước vào World Cup 2026 với tư cách một trong ba đội chủ nhà. Đội bóng của huấn luyện viên Javier Aguirre không phải đá vòng loại, nhưng áp lực dành cho họ không hề nhỏ. Chiến thắng ở trận khai mạc sẽ giúp Mexico chiếm lợi thế sớm trong cuộc cạnh tranh với Nam Phi, Hàn Quốc và CH Czech tại bảng A.

Mexico thắng Serbia 5-1 trong trận giao hữu cuối cùng trước World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Phong độ của Mexico trước giải khá tốt. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 6, hòa 3 và chỉ thua 1 trận. Sau giai đoạn cuối năm 2025 không thật sự ổn định, Mexico thắng 3 trận giao hữu liên tiếp trước Ghana, Australia và Serbia.

Hàng thủ là điểm tích cực lớn nhất của Mexico. Họ giữ sạch lưới 7 trong 10 trận gần nhất và chỉ nhận 4 bàn thua trong chuỗi này. Trận thắng Serbia 5-1 ngay trước World Cup cũng giúp đội chủ nhà tạo hiệu ứng tâm lý tốt.

Mexico không phải đội tuyển có sức tấn công quá bùng nổ, nhưng lối chơi của họ tương đối cân bằng. Sân Azteca là lợi thế quan trọng. Mexico bất bại trong 7 trận từng chơi tại World Cup trên sân này, gồm 5 chiến thắng và 2 trận hòa.

Raul Jimenez là điểm tựa kinh nghiệm trên hàng công. Tiền đạo này có thể trở thành chân sút ghi bàn nhiều thứ hai lịch sử đội tuyển Mexico nếu lập công trước Nam Phi. Ngoài ra, Cesar Montes là mối đe dọa đáng chú ý ở các tình huống cố định, đặc biệt là bóng phạt góc.

Nam Phi góp mặt tại World Cup lần thứ tư trong lịch sử. Đội bóng của huấn luyện viên Hugo Broos giành vé dự giải sau vòng loại châu Phi nhiều biến động, trong đó có cả án trừ điểm vì sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện ở trận gặp Lesotho.

Phong độ của Nam Phi trong 10 trận gần nhất ở mức trung bình. Đội bóng này thắng 4, hòa 3 và thua 3 trận. Tuy nhiên, vấn đề là họ không thắng trong 5 trận gần nhất trước World Cup, trong đó có 3 trận hòa và 2 thất bại.

Nam Phi vẫn có khả năng ghi bàn khá đều. Họ ghi 13 bàn trong 10 trận gần nhất và chỉ tịt ngòi 2 trận. Dù vậy, hàng thủ chưa tạo được sự chắc chắn cần thiết khi thủng lưới 11 bàn trong cùng giai đoạn.

Đội bóng châu Phi nhiều khả năng nhập cuộc thận trọng. Trước đối thủ mạnh hơn và phải đá trong bầu không khí rất nóng ở Azteca, Nam Phi cần ưu tiên khối phòng ngự thấp, sau đó chờ cơ hội phản công. Oswin Appollis là cầu thủ đáng chú ý nhất của họ. Anh góp dấu giày vào 6 bàn tại vòng loại World Cup, gồm 2 bàn và 4 kiến tạo. Lyle Foster cũng là phương án quan trọng trên hàng công.

Nam Phi không có chiến thắng nào trong 5 trận gần nhất. (Ảnh: Reuters)

Thông tin đội hình

Mexico không có nhiều vấn đề lớn về lực lượng. Guillermo Ochoa cạnh tranh vị trí thủ môn với Raul Rangel và có cơ hội lập kỷ lục nếu ra sân ở kỳ World Cup thứ sáu. Edson Alvarez nhiều khả năng đá trung vệ cùng Cesar Montes. Trên hàng công, Raul Jimenez dự kiến đá cao nhất, được hỗ trợ bởi Roberto Alvarado và Julian Quinones.

Nam Phi chờ tình hình thể lực của Aubrey Modiba. Hậu vệ trái này đã trở lại tập luyện sau chấn thương gân kheo và có thể đá chính. HLV Hugo Broos nhiều khả năng dùng hệ thống 4-3-3 hoặc 4-2-3-1, với Teboho Mokoena, Thalente Mbatha và Yaya Sithole ở tuyến giữa. Oswin Appollis và Lyle Foster là hai nhân tố tấn công đáng chú ý nhất.

Đội hình dự kiến Mexico: Ochoa; Sanchez, Montes, Alvarez, Gallardo; Gutierrez, Fidalgo, Pineda; Alvarado, Jimenez, Quinones.

Đội hình dự kiến Nam Phi: Williams; Mudau, Mbokazi, Okon, Modiba; Mbatha, Sithole, Mokoena; Appollis, Foster, Moremi.

Dự đoán kết quả: Mexico 2-1 Nam Phi.