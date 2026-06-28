Kịch bản duy nhất để Ronaldo so tài với Messi ở Word Cup 2026

(VTC News) -

Trận hòa 0-0 trước Colombia ở lượt cuối bảng K ngày 28/6 không chỉ khiến Bồ Đào Nha đánh mất ngôi đầu bảng mà còn làm thay đổi hoàn toàn cục diện vòng loại trực tiếp ở World Cup 2026. Với kết quả này, Cristiano Ronaldo và các đồng đội rơi vào nhánh đấu đối diện Argentina của Lionel Messi, khiến kịch bản hai huyền thoại đối đầu trước trận chung kết chính thức khép lại.

Kịch bản duy nhất để Messi và Ronaldo đối đầu tại World Cup 2026 là cùng đội tuyển của mình tiến vào trận chung kết.

Messi và Ronaldo không còn khả năng gặp nhau ở vòng 16 đội, tứ kết hay bán kết. Con đường duy nhất để hai siêu sao tái ngộ tại World Cup 2026 là cùng đội tuyển của mình tiến vào trận chung kết.

Với việc chia điểm cùng Colombia, Ronaldo cùng các đồng đội phải bước vào nhánh đấu được đánh giá là khó khăn hơn. Đối thủ đầu tiên của Bồ Đào Nha ở vòng 32 đội là Croatia. Nếu đi tiếp, họ nhiều khả năng sẽ phải chạm trán Tây Ban Nha ở vòng 16 đội trước khi nghĩ đến những vòng đấu sâu hơn. Ngược lại, Argentina chỉ phải gặp Cape Verde ở vòng 32 đội và được đánh giá có nhiều cơ hội tiến sâu nếu duy trì phong độ hiện tại.

Việc phân nhánh khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối bởi đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của cả Messi lẫn Ronaldo. Messi đã bước sang tuổi 39, còn Ronaldo chuẩn bị 41 tuổi. Cả hai đều chưa xác nhận sẽ tham dự World Cup 2030.

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Suốt gần 20 năm qua, Messi và Ronaldo đã tạo nên cuộc cạnh tranh được xem là vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Hai siêu sao từng đối đầu 36 lần trong các trận đấu chính thức. Messi giành 16 chiến thắng, Ronaldo thắng 11 trận, còn lại là 9 trận hòa. Messi ghi 22 bàn, trong khi Ronaldo có 21 pha lập công trong những lần đối đầu trực tiếp.

Lần gần nhất hai người cùng xuất hiện trên sân là trận giao hữu giữa Paris Saint-Germain và Saudi All Star hồi tháng 1/2023. Cả Ronaldo và Messi đều lập công trong trận đấu này. Sau màn rượt đuổi nghẹt thở, trận đấu kết thúc với tỷ số 5-4 nghiêng về PSG.

Kể từ khi Messi chuyển sang thi đấu tại Mỹ và Ronaldo chơi bóng ở Ả Rập Xê Út, cơ hội chứng kiến hai huyền thoại đối đầu ngày càng trở nên hiếm hoi. World Cup 2026 vì thế được xem là cơ hội cuối cùng để hai siêu sao tái ngộ trên sân cỏ. Tuy nhiên, để biến điều đó thành hiện thực, cả hai trước mắt đều phải vượt qua thử thách ở vòng 32 đội. Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Croatia lúc 6h ngày 3/7, trong khi Argentina đối đầu với Cape Verde lúc 5h sáng 4/7.