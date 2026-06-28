Messi phá kỷ lục gì hôm nay?

(VTC News) -

Ngày 28/6, Lionel Messi ghi bàn trong trận Argentina thắng 3-1 trước Jordan ở lượt trận cuối bảng J World Cup 2026, tiếp tục tạo nên kỷ lục mới. Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn 7 trận liên tiếp tại World Cup. Đáng chú ý, trong chuỗi 7 trận đấu này của Messi có cả trận chung kết World Cup 2022.

Pha lập công trong trận gặp Jordan cũng nâng tổng số bàn thắng của Messi tại World Cup lên 19. Với mỗi bàn thắng tại giải đấu năm nay, siêu sao 39 tuổi tự tăng kỷ lục ghi bàn mọi thời đại tại đấu trường này do chính anh nắm giữ. Messi tiếp tục dẫn đầu danh sách vua phá lưới World Cup 2026 với 6 bàn thắng.

Messi ghi bàn thắng ở phút 80 trong trận đấu với Jordan. (Nguồn: Reuters)

Bàn thắng của Messi đến ở phút 80. Ở một tình huống đá phạt trực tiếp, Messi thực hiện pha dứt điểm đưa bóng lách qua rào chắn của đối thủ và khiến thủ môn đối phương đứng im. Đó là bàn thắng ấn định tỷ số 3-1.\

Với bàn thắng này, Messi trở thành cầu thủ thứ tư trong lịch sử 2 lần ghi bàn từ đá phạt trực tiếp (không tính phạt đền, luân lưu) trong một kỳ World Cup.

Messi chỉ thi đấu hơn 30 phút ở trận này. Theo kế hoạch từ trước trận, huấn luyện viên Lionel Scaloni cất Messi trên ghế dự bị khi Argentina chắc suất đi tiếp ở vị trí đầu bảng. Messi được tung vào sân ở phút 60 thay Lautaro Martinez.

Video: Messi ghi bàn trong trận Argentina 3-1 Jordan

Trước khi Lionel Messi vào sân, nhân vật chính trong đội hình nhà đương kim vô địch thế giới là Lautaro Martinez và Giovani Lo Celso. Lo Celso 2 lần đưa bóng vào lưới đối phương không được công nhận vì lỗi việt vị. Tuy nhiên, tiền vệ 30 tuổi vẫn có bàn thắng từ cú sút phạt đẹp mắt. Martinez có 2 pha dứt điểm dội xà và một bàn thắng từ chấm đá phạt 11 mét để nâng tỷ số lên 2-0.

Khép lại vòng bảng với ba trận toàn thắng, Argentina vào vòng 1/16 gặp Cape Verde. Theo lịch thi đấu World Cup 2026, trận Argentina vs Cape Verde diễn ra sáng 4/7 theo giờ Việt Nam.