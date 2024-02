(VTC News) -

Mèo thần tài được cho là có nguồn gốc từ văn hóa của các thương nhân Edo trong thời kỳ Edo (thế kỷ 17 đến thế kỷ 19), và sự phổ biến của nó dần lan rộng khắp cả nước. Ý nghĩa của mỗi còn mèo khác nhau tùy thuộc vào tay nào được giơ lên. Chất liệu và nét mặt của những con mèo thần tài cũng khác nhau tùy theo vùng xuất xứ.

Ý nghĩa của mèo thần tài trong văn hóa Nhật Bản

Mèo thần tài có ý nghĩa gì trong văn hóa của người Nhật? Nó là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng. (Ảnh: TimeOut)

Mèo thần tài được biết đến như một biểu tượng may mắn truyền thống của văn hóa Nhật Bản. Nó được dùng với ý nghĩa cầu mong sức khỏe, bảo vệ khỏi những kẻ quấy rối, tránh khỏi tà ma, bệnh tật và mang lại may mắn... cho gia chủ. Mèo thần tài nổi tiếng với những cử chỉ tay đáng yêu, có thể được nhìn thấy rộng rãi trong các cửa hàng, gia đình và thậm chí cả các đền chùa. Chúng được tôn thờ, yêu mến vì sự hiện diện của nó được coi là mang lại may mắn.

Ở Nhật Bản, các thiết kế mèo thần tài khác nhau mang những ý nghĩa biểu tượng khác nhau. Mèo vẫy tay phải tượng trưng cho sự may mắn về tiền bạc và làm ăn phát đạt, trong khi mèo vẫy tay trái tượng trưng cho sự hòa thuận, hạnh phúc và thu hút con người.

Ngoài ra, đôi mắt tròn được cho là có thể giúp xua đuổi tà ma, bụng to tượng trưng cho trái cây dồi dào. Kết hợp tất cả những yếu tố đó, con mèo thần tài trở thành biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng nói chung.

Hầu hết các cửa hàng ở Nhật Bản đều trưng bày mèo giơ tay trái, vì người Nhật tin rằng chỉ cần có đông người là sẽ có dòng tiền chảy vào.

Thiết kế mèo thần tài có nhiều ý nghĩa biểu tượng khác nhau. (Ảnh: Asahi Imports)

Nếu chú mèo thần tài đặt trong nhà bạn giơ tay phải lên, điều đó tượng trưng cho việc thu hút tiền bạc và hạnh phúc đến; còn giơ tay trái tượng trưng cho việc chiêu mộ người, lượng khách hàng ổn định và động lực mua hàng mạnh mẽ.

Màu sắc của mèo thần tài

Ý nghĩa biểu tượng của những chú mèo thần tài cũng khác nhau theo màu sắc.

Mèo thần tài màu trắng phổ biến từ thời xa xưa. Màu trắng tinh khiết có nghĩa là “may mắn và thịnh vượng” và được cho là mang lại may mắn cho vạn vật.

Ở Nhật Bản mèo thần tài màu đen được gọi là “mèo may mắn” và tượng trưng cho sự thịnh vượng trong kinh doanh. (Ảnh: Mistral Bonsai)

Mèo thần tài màu đen có ý nghĩa như tấm bùa hộ mệnh, xua đuổi tà ma và hóa giải xui rủi cho chủ nhân. Mèo đen được coi là không may mắn ở phương Tây, nhưng ở Nhật Bản lại được cho là có tầm nhìn ban đêm tốt và sức mạnh tâm linh mạnh mẽ. Vì vậy, chúng được gọi là mèo may mắn, tượng trưng cho sự bảo vệ khỏi linh hồn ma quỷ. Ở Kyoto, mèo thần tài màu đen biểu tượng của sự thịnh vượng trong kinh doanh.

Mèo thần tài màu đỏ được cho là có tác dụng xua đuổi bệnh tật, tăng cường sức khỏe và tuổi thọ. Người Nhật xưa tin rằng thần bệnh đậu mùa Hoso-shin rất ghét màu này.

Những năm gần đây, ngoài những chú mèo thần tài truyền thống màu trắng, đen, đỏ thì những chú mèo thần tài đầy màu sắc như hồng hay vàng... cũng xuất hiện, được cho là gắn với sự may mắn trong tình duyên hay tiền bạc.