(VTC News) -

Trứng gà là thực phẩm phổ biến, nhưng nhiều người không biết rằng trên thị trường có những loại trứng bị tẩy trắng bằng hóa chất để trông tươi mới hơn. Việc sử dụng trứng tẩy trắng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe do hóa chất tồn dư.

Cách phân biệt trứng gà tẩy trắng

Dưới đây là một số mẹo đơn giản giúp bạn nhận biết trứng gà bị tẩy trắng để tránh mua phải hàng kém chất lượng.

- Quan sát màu sắc vỏ trứng: Vỏ trứng tự nhiên có màu trắng ngà hoặc nâu nhạt, không đều màu hoàn toàn, có lớp phấn mỏng và hơi nhám khi sờ vào. Trứng bị tẩy trắng có vỏ quá trắng, sáng bóng, đều màu một cách bất thường, trông giống như đã được đánh bóng.

- Kiểm tra độ nhám của vỏ: Với trứng sạch tự nhiên, khi sờ vào sẽ có cảm giác hơi nhám, đôi khi có lốm đốm nhỏ hoặc lớp phấn trắng. Trứng gà tẩy trắng có vỏ nhẵn bóng, trơn láng, có thể có mùi lạ nhẹ do hóa chất còn sót lại.

- Ngửi mùi trứng: Trứng bình thường không có mùi lạ hoặc có mùi tanh nhẹ đặc trưng. Còn trứng bị tẩy trắng khi ngửi kỹ có thể phát hiện mùi hóa chất nhẹ, đặc biệt khi rửa hoặc bóc vỏ.

Mẹo phân biệt trứng gà bị tẩy trắng sẽ giúp bạn chọn mua được thực phẩm an toàn. (Ảnh: Shopthienphuoc)

- Soi trứng dưới ánh sáng: Khi soi dưới ánh đèn, trứng tươi tự nhiên có lòng đỏ rõ nét, lòng trắng trong, không có vết loang. Trứng tẩy trắng có thể lớp vỏ hơi mờ đục, ít đường vân hoặc có màu lạ.

- Đập thử trứng ra đĩa: Trứng bình thường có lòng đỏ tròn, gọn, lòng trắng có độ sệt nhất định. Trứng bị tẩy trắng có thể lòng đỏ bị loang lổ, lòng trắng loãng hơn bình thường do thực ra không còn tươi.

Nên mua trứng ở cửa hàng, siêu thị uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Tránh mua trứng có màu sắc bất thường hoặc quá trắng, quá bóng. Nếu có thể, hãy kiểm tra bằng cách soi trứng dưới ánh sáng để đảm bảo chất lượng. Với những mẹo trên, bạn có thể dễ dàng nhận biết trứng gà bị tẩy trắng và chọn được trứng sạch, an toàn cho sức khỏe.

Mẹo phân biệt trứng gà cũ và mới

Trứng mới đẻ: Vỏ có lớp phấn trắng mỏng, hơi nhám khi chạm vào, không bóng; khi lắc nhẹ thì không có tiếng động vì lòng đỏ và lòng trắng vẫn kết dính chặt. Thả trứng vào nước, trứng mới đẻ nằm gọn dưới đáy bát, không nổi lên; trứng để khoảng 3-5 ngày thì dựng đứng trong nước nhưng vẫn chìm.

Soi trứng dưới ánh sáng, trứng mới có lòng đỏ tròn, rõ nét, lòng trắng dày. Đập trứng ra đĩa, trứng mới có lòng đỏ tròn, không bị vỡ, lòng trắng đặc quánh và có độ đàn hồi cao.

Trứng cũ: Vỏ trơn láng hơn do mất lớp phấn bảo vệ, có thể xuất hiện các vết rạn hoặc đốm mốc nhỏ; khi lắc nhẹ có tiếng động lạo xạo do lòng đỏ bị tách ra khỏi lòng trắng, tạo khoảng trống bên trong. Thả trứng vào nước, trứng cũ (trên 10 ngày) nổi hẳn lên mặt nước do không khí bên trong nhiều hơn.

Soi trứng dưới ánh sáng, trứng cũ có lòng đỏ mờ, bị xẹp, lòng trắng lỏng và loãng hơn. Đập trứng ra đĩa, trứng cũ có lòng đỏ dễ vỡ, lòng trắng chảy loãng.

Lưu ý khi bảo quản trứng: Trứng nên được bảo quản ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu không dùng ngay, bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh để giữ độ tươi lâu hơn.