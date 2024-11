(VTC News) -

Mận Sapa nổi tiếng với hương vị thơm ngon, giòn ngọt rất đặc biệt. Tuy nhiên, khi mận Sapa vào mùa cũng là lúc mận Trung Quốc xuất hiện trên thị trường với hình dáng tương tự, khiến nhiều người khó phân biệt. Các mẹo phân biệt mận Sapa và mận Trung Quốc sẽ giúp bạn không nhầm lẫn mà mua được đúng loại quả mình cần.

Mẹo phân biệt mận Sapa và mận Trung Quốc

Mận Sapa được trồng chủ yếu tại vùng núi Sapa (Lào Cai), nơi có khí hậu ôn đới, thích hợp cho sự phát triển của loại cây này. Mận Sapa giòn ngọt, có vị hơi chua nhẹ và mang một chút mùi thơm đặc trưng. Đây là loại mận được nhiều người ưa chuộng vì chất lượng vượt trội. Mận Trung Quốc có hình dáng tương tự mận Sapa nhưng hương vị được đánh giá là không ngon bằng.

Mẹo phân biệt mận Sapa với mận Trung Quốc sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều khi mua mận. (Ảnh: Pikbest)

Một số yếu tố giúp phân biệt mận Sapa và mận Trung Quốc:

Kich thước

Mận Sapa thường nhỏ, vừa tay cầm. Quả mận có hình tròn hoặc hơi dài, không đồng đều và không bóng bẩy. Quả mận Sapa có bề mặt vỏ hơi xù xì, nhìn tự nhiên và không quá bắt mắt.

Mận Trung Quốc thường to hơn, quả tròn đều, vẻ ngoài bóng loáng do sử dụng chất bảo quản. Hình dáng của mận Trung Quốc thường đồng đều và trông hấp dẫn hơn so với mận Sapa.

Màu sắc

Mận Sapa có màu đỏ thẫm hoặc tím thẫm, thường có một lớp phấn trắng mờ phủ bên ngoài, giúp bảo vệ quả khỏi tác động bên ngoài. Khi chín, vỏ mận Sapa có thể xuất hiện những đốm nâu tự nhiên.

Mận Trung Quốc thường có màu đỏ tươi hoặc tím đậm bắt mắt, bề mặt quả bóng bẩy, mịn màng, không có phấn tự nhiên. Do được sử dụng chất bảo quản, mận Trung Quốc không có lớp phấn trắng đặc trưng như mận Sapa.

Hương vị

Khi cắn vào, mận Sapa có độ giòn tự nhiên, vị ngọt dịu xen lẫn chút chua thanh mát, hương vị rất đậm đà và thơm đặc trưng. Bạn sẽ cảm nhận được hương vị tự nhiên mà không bị ngấy.

Mận Trung Quốc có vị ngọt nhạt, không đậm đà, đôi khi vị ngọt giống như có thêm đường hóa học, thiếu độ giòn tự nhiên và không có hương thơm. Loại mận này thường để lâu hơn và không giữ được độ tươi giòn như mận Sapa.

Mùa vụ

Mận Sapa thường được thu hoạch vào tháng 5 đến tháng 7 hàng năm, và đều hết mùa vào khoảng cuối tháng 7 vì vậy những loại mận sau đó đều là mận Trung Quốc.

Mận Trung Quốc có sẵn quanh năm do sử dụng bảo quản và kỹ thuật trồng trọt tiên tiến. Vì vậy, nếu thấy mận xuất hiện trái mùa, có khả năng cao là mận Trung Quốc.

Thời gian bảo quản

Mận Sapa không được xử lý bảo quản nhiều, do đó thường chỉ giữ tươi trong khoảng 3 - 4 ngày ở nhiệt độ thường. Nếu được bảo quản trong tủ lạnh, có thể giữ thêm vài ngày nhưng sẽ dần mất độ giòn và hương vị.

Mận Trung Quốc thường có thể giữ tươi từ 1 - 2 tuần hoặc lâu hơn, do được xử lý bảo quản và sử dụng hóa chất. Nếu bạn thấy mận có vẻ tươi ngon sau nhiều ngày trưng bày mà vẫn bóng đẹp thì khả năng cao là mận Trung Quốc.

Cách chọn mua mận ngon

Để mua được mận tươi ngon, bạn nên chọn những quả lá vẫn còn xanh và cuống dính chặt vào thân quả. Mận còn nguyên vẹn, dáng tròn đều, căng mọng, không bị méo mó là những quả có thể mua.

Những quả mận bị dập, vỏ ngoài bị thâm, có vết móng tay, vết xước hay vết côn trùng cắn thì không nên chọn mua, vì chúng thường đã bị vi khuẩn xâm nhập và dễ bị hỏng.

Vỏ ngoài quả mận tươi phải nhẵn bóng, trơn mịn, còn có lớp phấn phủ màu trắng mỏng bên ngoài quả. Tốt nhất nên chọn mua những quả vỏ màu xen lẫn giữa xanh và đỏ, chúng thường ngon ngọt hơn. Bạn cần tránh chọn mua những quả mận thuần một màu xanh hoặc đỏ, những quả mận này thường còn non, bị chua hoặc là quá chín không còn giòn ngon.

Những điều lưu ý khi ăn mận

Qủa mận tuy mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, dù yêu thích quả mận đến đâu, bạn cũng chỉ nên ăn tối đa 10 quả một ngày để tránh những hậu quả cho sức khỏe nói trên.

Trước khi ăn mận, nên ngâm trong nước muối pha loãng để an toàn hơn.

Bà bầu thân nhiệt nóng hơn bình thường không nên ăn nhiều mận vì có thể phát ban.

Người bị bệnh tiểu đường không nên ăn quá nhiều mận đã chín vì lượng đường cao có thể ảnh hưởng xấu đến tình trạng bệnh.