(VTC News) -

Mùi thuốc lá bám trên quần áo là một vấn đề không mấy dễ chịu, đặc biệt với những người làm nghề dịch vụ, chăm sóc khách hàng. Không chỉ gây mất tự tin trong giao tiếp, khói thuốc còn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Có nhiều mẹo khử mùi thuốc lá trên quần áo. (Ảnh: Thompson Tee)

Các mẹo khử mùi thuốc lá trên quần áo

Dưới đây là những mẹo khử mùi thuốc lá trên quần áo vô cùng hiệu quả, giúp trang phục nhanh chóng trở nên thơm tho.

Sử dụng giấm trắng

Giấm trắng là nguyên liệu tự nhiên có tác dụng khử mùi rất hiệu quả. Tính axit trong giấm sẽ giúp trung hòa các phần tử mùi hôi bám trên quần áo. Giấm trắng không chỉ khử mùi thuốc lá mà còn có tác dụng làm sáng màu vải tự nhiên.

Cách làm: Trộn 1-2 cái nắp giấm trắngvào chậu nước. Ngâm quần áo trong dung dịch này khoảng 30 phút rồi giặt lại như bình thường.

Khử mùi thuốc lá trên quần áo bằng baking soda

Baking soda có khả năng hút ẩm và khử mùi hiệu quả, là lựa chọn hoàn hảo để khử mùi thuốc lá bám trên quần áo.

Cách làm: Rắc một lớp mỏ bột baking soda lên bề mặt quần áo, để yên trong vòng 1-2 giờ để bột hút hết mùi hôi. Giũ quần áo cho hết bột và giặt sạch bình thường.

Baking soda có tác dụng khử mùi thuốc lá trên quần áo rất tốt. (Ảnh: AT)

Dùng nước hoa hoặc xịt khử mùi

Nếu bạn cần khử mùi thuốc lá trên quần áo một cách nhanh chóng, hãy dùng nước hoa hoặc các loại xịt khử mùi chuyên dùng cho vải. Tuy nhiên, cách này chỉ là biện pháp tạm thời vì mùi thuốc lá có thể bám lại sau một thời gian.

Cách làm: Xịt một lớp mỏ nước hoa hoặc xịt khử mùi từ xa khoảng 20-30 cm. Tránh xịt quá gần vì có thể làm vải bị loang màu.

Khử mùi thuốc lá trên quần áo bằng tinh dầu

Tinh dầu tự nhiên như tinh dầu oải hương, tinh dầu chanh hay bưởi có tác dụng khử mùi và tạo hương thơm dễ chịu.

Cách làm: Trộn vài giọt tinh dầu vào nước giặt cuối. Để quần áo khô tự nhiên giúp mùi hương lan tỏa hiệu quả.

Phơi quần áo ngoài nắng

Cách đơn giản nhất để khử mùi thuốc lá là phơi quần áo ngoài nắng và gió. Ánh nắng mặt trời giúp diệt khuẩn và bay hơi các phần tử gây mùi hôi.

Cách làm: Treo quần áo ngoài trời trong 2-3 giờ. Tránh phơi vào giờ cao điểm nắng gắt vì có thể làm phai màu quần áo.

Ánh nắng mặt trời giúp xua đi mua hôi. (Ảnh: The Guardian)

Dùng máy sấy và khăn ướt

Máy sấy kèm theo khăn ướt có thể giúp khử mùi thuốc lá một cách nhanh chóng.

Cách làm: Cho quần áo vào máy sấy, thêm khăn ướt nhét tối một ít tinh dầu thơm, sấy quần áo trong vòng 15-20 phút.

Các cách khử mùi thuốc lá trong phòng kín

- Đặt vỏ cam, chanh, bưởi ở góc phòng: Trong vỏ cam, chanh, bưởi có nhiều tinh dầu, vì vậy bạn có thể đặt chúng ở góc phòng để khử mùi thuốc lá. Hương thơm từ những loại quả này sẽ tạo cảm giác dễ chịu và thư giãn.

- Cho bã cà phê vào gạt tàn: Bạn đem phơi khô bã cà phê rồi đặt một chút vào gạt tàn thuốc lá, nó sẽ giúp tàn thuốc nhanh tắt và khử mùi vô cùng hiệu quả. Hương thơm từ cà phê cũng giúp đầu óc bạn tỉnh táo, thoải mái hơn.

- Để giấm ăn trong phòng qua đêm: Trường hợp mùi thuốc lá trong phòng quá nồng nặc, bạn có thể đặt bát giấm ăn nguyên chất ngay trong phòng qua đêm. Giấm ăn sẽ hút sạch mùi thuốc lá và làm cho không gian sạch, thoáng hơn. Đây là cách khử mùi thuốc lá trong phòng kín cực kỳ hiệu quả.

- Sử dụng than hoạt tính: Than hoạt tính có tính năng hút mùi cực tốt nên được ứng dụng phổ biển trong đời sống hàng ngày. Hãy cho than hoạt tính vào một chiếc bát nhỏ và đặt trong phòng để hút mùi thuốc lá và làm sạch không khí.