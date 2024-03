(VTC News) -

Khi nấu nướng, các thực phẩm và gia vị nặng mùi như cá, thịt, hành, tỏi, các loại mắm... và khói bếp có thể lưu mùi trong không khí và làm cho phòng bếp có mùi hôi. Đặc biệt, với những không gian kín, căn hộ chung cư có bếp liền với phòng khách thì mùi hôi dễ lan rộng khỏi gian bếp và khó thoát ra ngoài.

Mẹo khử nhanh mùi thức ăn, mùi hôi trong nhà và bếp

Nếu không nhanh chóng khử mùi, các loại mùi khó chịu do nấu nướng sẽ lưu giữ lâu trong nhà, ảnh hưởng tới cảm xúc, tâm lý và đôi khi là sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Bạn có thể thử các mẹo khử nhanh mùi thức ăn, mùi hôi trong nhà và bếp được gợi ý dưới đây để cả gia đình được sống trong một không gian luôn thơm tho, sạch sẽ.

Khử mùi bằng chanh kết hợp gừng và sả

Chanh, gừng hay sả đều chứa tinh dầu, mang lại hương thơm tự nhiên và dễ chịu. Việc kết hợp chúng với nhau sẽ tạo ra chất khử mùi hôi thức ăn một cách hiệu quả.

Bạn chỉ cần đun sôi một nồi nước, sau đó cho các lát chanh thái mỏng, gừng đập dập và sả thái mỏng vào, đun thêm khoảng 2 phút rồi tắt bếp. Sau đó, bạn đặt nồi chứa hỗn hợp này vào góc bếp để khử mùi hôi. Hương thơm tự nhiên tỏa ra từ hỗn hợp còn giúp bạn cảm thấy thư giãn hơn.

Có nhiều mẹo hay khử nhanh mùi thức ăn, mùi hôi trong nhà và bếp (Ảnh: Getty)

Dùng baking soda

Baking soda rất hiệu quả trong việc làm sạch và khử mùi nhà cửa. Nếu nhà bếp xuất hiện mùi hôi, bạn chỉ cần đặt một chén nhỏ baking soda ở gần vị trí nấu nướng, mùi thức ăn sẽ được loại bỏ và không thể lan ra xung quanh.

Ngoài ra, bạn có thể tạo ra hỗn hợp lọc không khí bằng cách hòa tan baking soda cùng một chút nước và vài giọt tinh dầu yêu thích của mình rồi đặt trong nhà bếp.

Khử mùi bằng chanh, cam

Trong thành phần của vỏ cam, chanh có tinh dầu thơm giúp khử mùi hiệu quả, át đi mùi hôi nấu nướng một cách nhanh chóng.

Cách làm rất đơn giản: Đun sôi nước cùng với vỏ các loại trái cây họ cam quýt như chanh, cam để được một hỗn hợp có mùi hương thoang thoảng. Những tinh dầu này sẽ lan khắp phòng, lấn át đi mùi hôi khó chịu. Bạn cũng có thể thêm một muỗng canh baking soda vào hỗn hợp để tăng khả năng khử mùi.

Dùng nến thơm

Đốt nến thơm là cách đơn giản để khử nhanh mùi thức ăn, mùi hôi trong nhà và bếp. Với không gian bếp, nên dùng các loại nến lớn vì nến quá nhỏ sẽ không đủ để khử mùi.

Bạn có thể chọn các loại nến có mùi thơm như mùi cà phê, vani, dừa… để làm cho không gian thơm hơn.

Dùng than hoạt tính

Than hoạt tính cũng có tác dụng lọc không khí, giúp không gian nhà bếp trong lành hơn. Việc cần làm là cho than vào các túi nhỏ và treo chúng tại khu vực có mùi hôi khó chịu. Nếu mùi quá nặng, bạn chỉ cần tăng số lượng túi than lên là đã dễ dàng giải quyết được vấn đề.

Dùng bã cà phê

Bã cà phê là một trong những nguyên liệu khử mùi hôi rất hiệu quả mà gia đình nào cũng có sẵn. Không chỉ tỏa mùi hương dễ chịu, thư giãn, bã cà phê còn có khả năng hấp thụ các mùi khó chịu từ mùi thức ăn, mùi dầu mỡ..., giúp cải thiện mùi hôi không khí.

Bạn chỉ cần để một chén cà phê bột ở góc bếp, mùi hôi sẽ được loại bỏ.

Đặt cây trong bếp

Đặt các loại cây có lượng tinh dầu lớn như sả, bạc hà, xạ hương, hương thảo... gần bếp là một trong các mẹo khử nhanh mùi thức ăn, mùi hôi trong nhà và bếp một cách hiệu quả. Đây cũng là cây gia vị có nhiều công dụng trong nấu nướng.

Bật quạt thông gió khi nấu ăn là mẹo khử nhanh mùi thức ăn, mùi hôi trong nhà và bếp. (Ảnh: Getty)

Giữ cho nhà bếp thoáng khí

Không gian kín là một trong những nguyên nhân khiến nhà bếp của bạn có mùi hôi. Vì vậy, cách khắc phục hiệu quả nhất là mở cửa sổ để tăng cường lưu thông không khí.

Bạn nên thực hiện điều này trước khi bắt đầu nấu ăn, tránh trường hợp mùi thức ăn lan ra khắp nhà, bám lên những vật dụng bằng vải trong nhà.

Lau chùi nhà bếp thường xuyên

Bạn cần thường xuyên lau chùi các dụng cụ nấu nướng, bếp hay tường để hạn chế tình trạng khói bếp, mùi thức ăn bám trên chúng, lâu ngày gây ra mùi khó chịu.

Hãy dùng khăn vải mềm nhúng nước rửa để làm sạch các bề mặt, tẩy rửa những vết thức ăn vương vãi; thường xuyên quét dọn khu bếp để mang đến không gian thông thoáng, sạch sẽ.

Bật quạt thông gió, máy hút mùi khi nấu ăn

Nếu có quạt thông gió, đừng quên sử dụng bất cứ khi nào bạn nấu ăn để giữ cho ngôi nhà không bị ám mùi. Quạt trong máy thông gió giúp hút mùi nấu nướng ra khỏi bếp và ngăn chúng lan rộng trong nhà.

Máy hút mùi là thiết bị hút khói, mùi nấu ăn nhanh chóng, hiệu quả nhất hiện nay. Máy giúp loại bỏ mùi hôi từ thức ăn, dầu mỡ, hóa chất và các chất khác khi nấu nướng một cách nhanh chóng.