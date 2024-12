Mẹo bảo vệ cáp sạc điện thoại thông minh

(VTC News) -

Cáp sạc dùng để kết nối điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác như máy tính, loa đài với nguồn điện để nạp pin. Cáp sạc thường có hai đầu, trong đó một đầu cắm vào thiết bị của bạn và đầu còn lại kết nối với nguồn điện như ổ cắm hoặc cổng USB.

Tiếp xúc trực tiếp với nguồn điện nên bảo vệ cáp sạc là việc rất quan trọng để thiết bị này không bị đứt gãy hay hở mạch điện gây giật điện nguy hiểm đến tính mạng của chính chúng ta.

Bạn nên áp dụng các mẹo bảo vệ cáp sạc smartphone. (Ảnh: Freepik)

Mẹo bảo vệ cáp sạc smartphone

Để bảo vệ cáp sạc an toàn, bạn có thể thực hiện theo những cách dưới đây:

Tận dụng lò xo bút bi

Dùng lò xo bút bi cũ để bảo vệ cáp sạc là một cách làm đơn giản và ít tốn chi phí. Bạn hãy mở lấy lò xo từ một chiếc bút bi bất kỳ, sau đó kéo căng lò xo và gắn một đầu của nó vào cáp sạc. Tiếp theo, bạn cuốn lò xo quanh đầu dây cáp và cuốn dần theo chiều dài dây rồi vặn lò xo quanh điểm cuối của dây cáp (nơi dây tiếp xúc với đầu nối) để cố định.

Sử dụng dây bọc bảo vệ cáp sạc

Tại các cửa hàng bán phụ kiện điện thoại hay các sàn thương mại điện tử, dây bọc bảo vệ cáp sạc là món đồ rất phổ biến và có mẫu mã đa dạng. Bạn chỉ cần mua một đoạn dây bọc có chiều dài bằng dây cáp sạc, sau đó cuốn lại theo theo vòng xoắn của dây bảo vệ sạc. Thao tác thực hiện khá nhanh và đơn giản là bạn đã có thể tạo nên diện mạo mới và bảo vệ được dây sạc.

Sử dụng bộ bảo vệ cáp sạc

Bộ bảo vệ cáp sạc sẽ bảo vệ điểm nối giữa dây cáp và phích cắm thường được làm bằng vật liệu mềm dẻo như cao su, cho phép cáp hơi uốn cong khi có lực tác động.

Hiện nay, có rất nhiều loại bảo vệ cáp bạn có thể sử dụng như dây cuốn lò xo, nút bảo vệ,... Ngoài ra, bạn cũng có thể tìm thấy các bộ bảo vệ cáp được thiết kế vui nhộn có hình động vật nếu muốn thêm sự tinh tế cho dây cáp của mình.

Dùng ống co nhiệt

Ống co nhiệt là vật dụng có bán tại các cửa hàng điện với giá thành rẻ. Người dùng chỉ cần mua co nhiệt về, sau đó gắn vào 2 dầu dây cáp. Dùng máy sấy tóc để hơ nóng co nhiệt cho co nhiệt khít chặt vào dây sạc.

Luôn giữ cáp sạc sạch sẽ và đựng trong túi, hộp riêng

Hãy luôn để dây sạc ở nơi khô ráo thoáng mát, sử dụng khăn khô mềm để lau bụi bẩn bám trên dây cáp sạc, đặc biệt là ở phần đầu cắm.

Không để dây sạc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, những nơi có nhiệt độ quá cao hoặc ẩm ướt vì những nơi này dễ làm giảm tuổi thọ của dây sạc.

Nếu không dùng dây sạc, hãy cất trong hộp hoặc túi chuyên dụng để tránh bị rối hoặc kéo căng vô tình.

Luôn giữ cáp sạc sạch sẽ giúp tăng tuổi thọ của món đồ công nghệ này. (Ảnh: Freepik)

Những lưu ý khi sử dụng dây cáp sạc

Sử dụng dây cáp sạc chính hãng, có nguồn gốc rõ ràng

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại dây cáp sạc khác nhau với đầy đủ mức giá nhưng trà trộn trong số đó là không ít các loại sạc kém chất lượng gây nguy hiểm trong quá trình sử dụng. Chính vì vậy, bạn nên chọn mua những dây sạch có nguồn gốc rõ ràng ở những cửa hàng uy tín với mức giá hợp lý để sử dụng.

Kiểm tra chất lượng cáp sạc trước khi dùng

Trước khi cắm sạc vào nguồn điện, người dùng hãy kiểm tra thật kỹ xem cáp sạc có bị hỏng, đứt dây hay bong tróc lớp nhựa bảo vệ dây điện nào không. Các dây dẫn điện bên trong nếu bị hở do va đập, kéo căng sẽ rất nguy hiểm cho người dùng sạc.

Hạn chế sử dụng khi đang cắm sạc

Các chuyên gia khuyến cáo trong khi sạc, điện áp trên điện thoại khá cao nên có tình trạng nóng máy và nếu sử dụng điện thoại khi đang sạc thì nhiệt độ máy sẽ tăng cao nên dẫn tới nguy cơ cháy nổ hoặc giật điện. Vì vậy khi sạc điện thoại bạn nên để nó yên một chỗ sau khi sạc đầy rồi mới lấy sử dụng.