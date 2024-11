Mẫu nhí 11 tuổi sải bước tự tin trên sàn diễn cùng Thanh Hằng

(VTC News) -

Mẫu nhí Phong Thiên vừa ghi dấu ấn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week FW 2024) khi góp mặt trong show diễn của NTK Ivan Trần. Cậu bé được lựa chọn trình diễn bộ sưu tập Inner và tỏa sáng như một “chiến binh”, hòa mình vào những thiết kế mang đường nét giản dị mà đầy cuốn hút.

Trên sàn diễn, mẫu nhí 11 tuổi sải bước tự tin bên cạnh các siêu mẫu, Hoa hậu đình đám như: Thanh Hằng, Bùi Quỳnh Hoa, quán quân The Face – Tú Anh, quán quân The Next Gentleman – Xuân Thắng...

Phong Thiên là một trong số những mẫu nhí được chọn để diễn BST lần này.

Phong Thiên diễn chung BST với siêu mẫu Thanh Hằng.

Thanh Hằng và Bùi Quỳnh Hoa đảm nhận vai trò vedette của BST.

2 năm trước, Phong Thiên được khán giả yêu thời trang biết đến khi giành chiến thắng tại cuộc thi So you think you can model. Dù mới 9 tuổi, Phong Thiên đã khiến khán giả và ban giám khảo bất ngờ với sự tự tin, phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

Người mẫu nhí Phong Thiên.

Sau 2 năm, Phong Thiên dần trưởng thành và mang đến hình ảnh chững chạc, lịch lãm hơn trên sàn diễn. Phong cách trình diễn của cậu ngày càng đa dạng, thể hiện sự nỗ lực và nghiêm túc với công việc trình diễn. Các nhãn hiệu thời trang cũng gửi lời mời cậu bé tham gia chiến dịch quảng cáo, trình diễn thời trang.

Phong Thiên là mẫu nhí gây được nhiều chú ý.

Trước đó, Phong Thiên từng góp mặt trong các chương trình thời trang lớn như: Thailand Fashion Week, Luxury Brand Global Fashion Week, Vietnam International Fashion Week, Vietnam Junior Fashion Week… Phong Thiên từng giành giải thưởng Star Kid International tại Tuần lễ Thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam 2023.