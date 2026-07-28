'Ông trùm' sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng giả bị đề nghị 15-18 năm tù

(VTC News) -

Chiều 28/7, đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty MediUSA, Công ty MediPhar và các doanh nghiệp liên quan.

Viên kiểm sát (VKS) đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPhaco, Phó giám đốc Công ty MediPhar) mức án 10-11 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 3-4 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và 2-3 năm tù về tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt là 15-18 năm tù.

Bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (cựu Giám đốc Công ty MediPhar), mức án 9-10 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; 2-3 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt là 11-13 năm tù.

Các bị cáo tại toà.

Bị cáo Khúc Minh Vũ (cựu Giám đốc Công ty Việt Đức) bị đề nghị từ 8-9 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, 1-2 năm tù về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tổng hợp hình phạt là 9-11 năm tù.

Về tội Nhận hối lộ, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, cựu Tổ phó nghiệp vụ 4, Ban giám sát quản lý về Hải quan (trước đây là Phó phòng giám quản 5, Cục giám sát quản lý về Hải quan), mức án 7-8 năm tù.

Nguyễn Thế Việt, cựu Phó Trưởng ban giám sát quản lý về Hải quan (trước đây là Cục phó Giám sát quản lý về Hải quan) mức án 5-6 năm tù; Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng quản lý kinh doanh dược, Cục quản lý dược (Bộ Y tế) mức án 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

8 bị cáo còn lại bị VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 20 tháng tù treo đến 3 năm tù.

Theo VKS, Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo các cổ đông Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Từ chỉ đạo của Mạnh, Hoàng và Vũ tiếp tục chỉ đạo nhóm bị cáo là nhân viên công ty sản xuất, buôn bán hàng giả; đồng thời chỉ đạo Phạm Thị Hường và Lê Thị Toan thực hiện hành vi vi phạm quy định về kế toán.

VKS nhận định các bị cáo là nhân viên trong hệ thống doanh nghiệp thực hiện hành vi theo sự chỉ đạo, giữ vai trò đồng phạm giúp sức, chỉ hưởng lương và không được hưởng lợi từ hoạt động sản xuất hàng giả, vi phạm kế toán. Vì vậy, cần phân hóa trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt.

Tổng doanh thu thực tế của Công ty MediPhar và MediUSA từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỷ đồng. Trong đó, 88 loại sản phẩm (khoảng 100 tấn) được xác định là hàng giả, có doanh thu hơn 539 tỷ đồng, các bị cáo bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 264 tỷ đồng.

Đối với nhóm cựu cán bộ hải quan, VKS xác định Nguyễn Hữu Tuân giữ vai trò chính trong việc nhận tiền của Mạnh để bỏ qua, giúp đỡ lô nguyên liệu thông quan. Tuân phân công Nguyễn Thế Việt giúp sức thực hiện yêu cầu của Mạnh.

Riêng Nguyễn Anh Dũng (cựu cán bộ C05 - Bộ Công an) bị xác định đã cung cấp thông tin về việc cơ quan điều tra xác minh hệ thống công ty của Mạnh, tạo điều kiện để Mạnh tiêu hủy đồ vật, tài liệu, chứng cứ liên quan hành vi phạm tội.

Theo VKS, hành vi này gây khó khăn, cản trở hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng nên cần xử lý nghiêm. VKS đánh giá các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án, có nhân thân tốt và phạm tội lần đầu.

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng, VKS đề nghị sung công số tiền các bị cáo đã nộp để khắc phục hậu quả đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán; đồng thời buộc các bị cáo tiếp tục khắc phục số tiền còn lại theo tỷ lệ góp vốn, gồm Mạnh 70%, Hoàng 25% và Vũ 5%.

Đối với Mạnh, VKS ghi nhận việc bị cáo tự nguyện dùng 12 bất động sản trị giá khoảng 32 tỷ đồng và 18 bất động sản đang bị kê biên để khắc phục hậu quả, đồng thời tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản của các bị cáo để bảo đảm thi hành án.