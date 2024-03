(VTC News) -

Lỗi màn hình tivi bị nhiễu thường gặp ở các mẫu tivi cũ, từ cách đây khoảng 20 năm. Tuy nhiên, một số mẫu tivi đời mới cũng có thể gặp tình trạng này, ảnh hưởng không nhỏ tới trải nghiệm của người dùng.

Màn hình tivi bị nhiễu làm thế nào khắc phục?

Tình trạng màn hình tivi nhiễu thường chỉ xuất hiện trong vài phút hoặc vài giây, nhưng cũng có lúc kéo dài hoặc lặp đi lặp lại gây khó chịu cho bạn. Hiện tượng khá phổ biến nhưng không quá nghiệm trọng và tương tự như trường hợp một số thiết bị bị ngắt điện rồi bật trở lại.

Tuy nhiên, nếu tivi bị nhiễu nặng là liên tục thì đây là dấu hiệu cho thấy phần mềm bị lỗi hoặc phần cứng bị hỏng, và với các mẫu tivi thông minh gặp lỗi này thì tốt nhất nên được can thiệp sớm.

Nguyên nhân dẫn tới tình trạng tivi bị nhiễu có thể kể đến như: hư hại bo mạch, mạch điện từ hoặc chip. Trường hợp này sẽ cần đến sự can thiệp của các kỹ sư hoặc cơ sở sửa chữa chuyên nghiệp.

Trong những trường hợp khác, tivi bị nhiễu do các nguyên nhân khác nhau có thể có cách khắc phục khác nhau.

- Dây cáp kết nối bị hỏng làm tín hiệu yếu: Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng màn hình tivi bị nhiễu, khiến tín hiệu yếu hoặc nguồn phát không ổn định (đầu thu kỹ thuật số, hộp cáp, tivi box…). Để khắc phục tình trạng nhiễu này các bạn cần kiểm tra lại phần cáp kết nối giữa nguồn phát và tivi. Ngoài ra, trong một số trường hợp sử dụng dây cáp rẻ lâu ngày sẽ khiến các đầu nối bị hư hỏng.

Trường hợp tivi nhà bạn kết nối mạng không dây wifi thì nên kiểm tra lại modem phát wifi có ổn định hay không.

- Do các thiết bị điện tử khác: Màn hình tivi bị nhiễu có thể do các thiết bị điểm tử đặt gần gây ra. Các thiết bị này có thể là: điện thoại, tủ lạnh, điều hòa hoặc một số thiết bị không dây khác. Đây là nguyên nhân ít người biết và thường bỏ qua.

Vì vậy, cách khắc phục là bạn hãy di chuyển tivi hoặc thiết bị điện tử cách xa nhau. Hoặc tắt các thiết bị đó để kiểm tra xem tình trạng nhiễu có giảm bớt hay không.

- Đường truyền tín hiệu từ nhà đài bị nhiễu: Tivi sử dụng loại tín hiệu truyền hình analog có thể sẽ xảy ra trường hợp màn hình bị nhiễu do tín hưởng bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu khác hoặc là không ổn định. Để khắc phục màn hình tivi nhiễu bạn nên chuyển sang tín hiệu truyền hình kỹ thuật số.

- Do nguồn điện: Màn hình tivi nhiễu cũng có thể là do nhiễu nguồn điện gây ra. Đây là nguyên nhân tưởng đơn giản nhưng lại ít được chú ý tới. Để khắc phục bạn nên sử dụng bộ ổn áp điện. Khi điện áp được ổn định tình trạng nhiễu sẽ hết. Nếu để lâu ngày tình trạng nhiễu sẽ càng phức tạp hơn.

- Do tivi bị hỏng: Trường hợp nặng nhất là do tivi bị lỗi phần cứng dẫn tới màn hình bị nhiễu. Đầu tiên, bạn nên khởi động lại tivi và nguồn phát để xem có đúng do phần cứng bị lỗi hay không. Nếu tivi vẫn nhiễu thì cần liên hệ dịch vụ bảo hành hoặc sửa chữa để khắc phục. Tuyệt đối không tự ý sửa chữa khiến tivi hỏng thêm.

- Do đèn nền bị hỏng: Đa số các dòng tivi hiện nay đều được tích hợp tấm đèn nền làm nhiệm vụ tái tạo hình ảnh và màu sắc trên tivi. Nếu tấm đèn nền bị hỏng, tivi có thể bị nhiễu màu hoặc tệ hơn là màn hình bị tối đen.

Hướng xử lý trong trường hợp này là mang tivi đến trung tâm bảo hành của thương hiệu để được nhân viên kỹ thuật có chuyên môn kiểm tra.

- Do hỏng bên trong ruột điện trở nhiệt: Điện trở nhiệt là một loại điện trở được tích hợp trên nhiều thiết bị điện tử, trong đó có tivi. Qua thời gian hoạt động lâu dài, điện trở nhiệt có thể bị hỏng khiến màn hình tivi xuất hiện tình trạng nhòe màu, nhiễu màu. Linh kiện này trên tivi thường được chế tạo hình hộp vuông, vỏ màu đen, có 2 hoặc 3 chân cắm bằng kim loại, được gắn vào vị trí ký hiệu THxxx.

Trên lý thuyết, khi điện trở nhiệt bị hỏng thì chúng ta cần thay mới linh kiện này. Giá của nó cũng không quá đắt, bạn nên mua loại mới có số lượng chân cắm giống với loại cũ. Tuy nhiên, nếu không có kinh nghiệm trong việc sửa chữa các thiết bị điện tử thì cách an toàn và hiệu quả là bạn nên mang tivi đến trung tâm bảo hành của thương hiệu để được nhân viên kỹ thuật xử lý đúng cách.