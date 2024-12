Lý do để bạn thích du lịch Hội An?

(VTC News) -

Du khách yêu mến Hội An không chỉ bởi không gian bình yên, hoài cổ rất đặc trưng hay kiến trúc của những dãy nhà cổ kính, mà còn vì nhiều yếu tố khác như văn hóa, ẩm thực, khung cảnh thiên nhiên…

Đối với các tâm hồn đam mê du lịch, Hội An luôn là một trong những điểm đến hấp dẫn và tuyệt đẹp mà ai cũng ước ao được một lần khám phá.

Đây cũng chính là những lí do mà Hội An chinh phục bao tín đồ du lịch để họ lựa chọn dừng chân khi ghé ngang dải đất miền Trung.

Vị trí đắc địa trên bản đồ du lịch

Hội An đã trở thành một điểm đến vô cùng nổi tiếng và không thể bỏ qua trong "tam giác vàng" Huế – Đà Nẵng – Hội An. Có thể nói bất cứ du khách nào đến với miền Trung ruột thịt đều dành thời gian ghé qua Hội An bởi sức hút đến từ giá trị văn hóa, lịch sử cùng với điều kiện di chuyển vô cùng dễ dàng.

Có nhiều lý do khiến du khách mê mẩn Hội An.

Dấu ấn hoài cổ giữa đời sống hiện đại

Đi Hội An vẫn giữ cho mình một vẻ đẹp bình yên và hoài cổ. Tìm về không gian cổ kính của nơi đây, bạn sẽ có những phút giây được lắng mình giữa dòng chảy của thời gian, cảm nhận được những giá trị sâu sắc của cuộc sống.

Hội An cũng là một trong những đô thị hiếm hoi còn được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Dấu ấn hoài cổ đặc trưng thể hiện qua từng nếp nhà, bức tường hay những giàn hoa giấy rủ bóng bên hiên. Với tone màu vàng, nâu nổi bật, có thể nói chính không gian xưa cũ đặc biệt của Hội An đã "đốn tim" không biết bao du khách khi dừng chân lại đây tham quan.

Thiên đường sống ảo

Có lẽ không sai khi nói rằng Hội An chính là thiên đường sống ảo lý tưởng bởi chỉ cần đứng vào khung cảnh, bạn đã có ngay những bức hình lung linh. Mặc dù Hội An không quá rộng lớn, quy mô nhưng mỗi góc nhỏ trong đô thị cổ này đều có thể trở thành background đẹp nao lòng cho các tín đồ du lịch.

Điểm hẹn của những quán cà phê đẹp

Nếu là tín đồ của những quán cà phê view đẹp thì bạn đừng quên dành thời gian nhâm nhi tại "thiên đường cà phê" ở Hội An. Đây được xem là điểm hẹn lý tưởng dành cho các nhóm bạn hay với người thương hòa cùng không gian hoài cổ của Hội An.

Những quán cà phê nơi đây thường được trang trí theo phong cách vintage hoặc cổ điển với view ngắm trọn dãy phố hay dòng sông Hoài, đem đến cho du khách những trải nghiệm nhẹ nhàng khó quên. Đây cũng là một trong những lý do Hội An rất "được lòng" các bạn trẻ.

Đi Hội An thưởng thức ẩm thực

Nhắc đến Hội An không thể bỏ qua điểm hấp dẫn mang tên ẩm thực. Đặc biệt đối với các tâm hồn ăn uống thì Hội An chính là "thiên đường" ẩm thực khi có vô vàn các món ngon, giá cả lại rất phải chăng.

Đi Hội An thưởng thức thiên đường ẩm thực.

Nhắc đến ẩm thực phố cổ thì có cả một danh sách cho bạn lựa chọn như mỳ Quảng, bánh mì, cơm gà, cao lầu, chè,… vô cùng phong phú.