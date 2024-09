Lưu ý khi du lịch đảo Phú Quý

(VTC News) -

Đảo Phú Quý còn được gọi là cù lao Thu hay cù lao Khoai Xứ thuộc tỉnh Bình Thuận. Đây là một huyện đảo có 12 đảo lớn nhỏ với diện tích khoảng 16km2 và nằm cách TP Phan Thiết khoảng 120km. Có thể thấy với diện tích 16km2 thì đảo Phú Quý khá nhỏ nhưng đảo có nhiều cảnh quan như rừng, núi.

Cùng với sự phát triển của ngành du lịch thì đảo Phú Quý cũng là cái tên dần được biết đến nhiều hơn đối với các tín đồ du lịch.

Đảo Phú Quý đã trở thành điểm du lịch thu hút khách bởi những bãi cát trắng đẹp, khung cảnh bình yên và hết sức thanh tĩnh, hoang sơ.

Thời điểm nào du lịch đảo Phú Quý là thích hợp?

Các bạn nên tránh đi du lịch đảo Phú Quý các thời điểm thời tiết bất lợi của miền Trung (mưa, lạnh, ẩm) và thời điểm lý tưởng nhất là khoảng thời gian từ tháng 12 đến tháng 6.

Thời gian này thuận lợi về khí hậu, tiết trời trong xanh, nắng đẹp, không khí trong lành sẽ giúp bạn có thể di chuyển dễ dàng, lưu giữ những bức ảnh tuyệt đẹp. Thêm vào đó, thời tiết thuận lợi thì sóng biển êm, nước biển trong xanh sẽ hạn chế say sóng và bạn sẽ dễ dàng ngắm những bãi biển, rạn san hô, những chú cá hay sao biển dưới làn nước trong vắt.

Di chuyển đến đảo Phú Quý

Để đến được đảo Phú Quý, bạn phải di chuyển qua 2 chặng đường: Từ vị trí của bạn đến thành phố Phan Thiết và từ thành phố Phan Thiết ra đảo Phú Quý.

Một trong các xe khách di chuyển từ TP.HCM đi thành phố Phan Thiết.

- Di chuyển bằng xe khách: Phương tiện này thường được các bạn ở khu vực lân cận thành phố Phan Thiết và khu vực phía Nam sử dụng. Có rất nhiều tuyến xe khách để lựa chọn khi sử dụng phương tiện này đến thành phố Phan Thiết, bạn có thể liên hệ với các nhà xe chạy tuyến đường từ địa phương của bạn.

Nếu xuất phát từ TP.HCM, bạn có thể mua vé với giá từ 230.000 đồng – 250.000 đồng/người tại bến xe miền Đông.

- Di chuyển bằng xe đón tận nơi: Phương tiện này thường được nhóm đông người hoặc gia đình đông người lựa chọn thuê trọn gói xe đưa đón tận nơi. Bạn chỉ cần gọi và đặt xe trước 4 – 5 tiếng là có thể thuê xe 7 chỗ, 16 chỗ hoặc 30 chỗ.

Thuê xe sẽ giúp bạn thoải mái, tự do về giờ giấc, lịch trình nhưng chi phí sẽ cao hơn là bạn di chuyển bằng xe khách cho cả nhóm.

Lựa chọn di chuyển bằng tàu hỏa đến TP Phan Thiết là quyết định rất phù hợp với những ai dễ say xe.

- Di chuyển bằng tàu hỏa: Với những ai dễ bị say xe, cần không gian rộng rãi, sạch sẽ và muốn ngắm cảnh khi di chuyển thì lựa chọn di chuyển bằng tàu hỏa đến thành phố Phan Thiết là quyết định rất phù hợp.

Giá vé tàu phụ thuộc vào loại ghế, khoang, chuyến tàu và thời điểm bạn đi. Bạn có thể tham khảo giá, lịch trình tại trang web bán vé trực tuyến của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Di chuyển bằng máy bay: Phương tiện này phù hợp với các bạn ở khu vực miền Bắc hoặc từ nơi đang ở có khoảng cách xa thành phố Phan Thiết, bạn có thể bay đến sân bay Tân Sơn Nhất và sau đó tiếp tục di chuyển đến Phan Thiết bằng các phương tiện nêu trên. Giá vé máy bay sẽ thay đổi tùy thuộc từng hãng máy bay, thời điểm bay…

Khi đã đến thành phố Phan Thiết, bạn phải đi tàu để ra đảo Phú Quý với thời gian di chuyển khoảng 3- 6 tiếng tùy loại tàu thường/tàu trung tốc/tàu cao tốc.

Di chuyển trên đảo Phú Quý

- Thuê xe máy: Nếu bạn dễ say sóng, muốn chủ động thời gian, tự do khám phá vẻ đẹp của hòn đảo thì lựa chọn xe máy là lý tưởng nhất. Giá vé cho thuê xe máy khoảng từ 100.000 – 120.000 đồng/ngày.

Thuê xe máy sẽ giúp bạn có một hành trình khám phá quanh đảo rất thú vị.

- Thuê tàu: Nếu bạn không bị say sóng và muốn tham quan các đảo nhỏ thuộc đảo Phú Quý thì thuê tàu/thuyền là lựa chọn hợp lý. Giá thuê tàu/thuyền khoảng 300.000 – 400.000 đồng/lượt/8 – 10 người.

Đến đảo Phú Quý ở đâu là hợp lý?

Đảo Phú Quý rất hiếm các khách sạn lớn hoặc sang trọng, bởi vậy bạn có thể lựa chọn nghỉ ngơi tại các khách sạn vừa, nhà nghỉ, homestay để vừa thuận tiện nghỉ ngơi mà giá cả lại hợp lý.

Lựa chọn nghỉ ngơi tại homestay sẽ cho bạn một không gian rất đẹp và giá cả phù hợp

Những điểm đến nổi bật ở đảo Phú Quý

- Bãi Nhỏ, Gành Hang

Bãi Nhỏ được giới hạn bởi những mũi đá nhô ra biển có hình lưỡi liềm. Bãi Nhỏ là nơi rất yên tĩnh, nước trong xanh thấy đáy, ít ghe thuyền neo đậu nên rất thích hợp để tắm biển, hít thở không khí trong lành và chọn các góc ảnh đẹp để sống ảo. Còn Gành Hang là một vách đá lớn dựng đứng sát biển tạo nên khung cảnh hùng vĩ.

- Vạn An Thạnh

Vạn An Thạnh ở khu vực sát cạnh bờ biển thuộc làng Triều Dương, xã Tam Thanh, là nơi thờ ông Nam Hải. Vạn An Thạnh có trưng bày bộ xương cá voi khủng, to thứ hai ở Đông Nam Á, không những thế nơi đây còn lưu giữ gần 100 bộ xương cốt gồm cá voi, rùa da từ thời xưa đến bây giờ.

Cột cờ trên đảo Phú Quý là nơi check in không thể bỏ qua của du khách.

- Cột cờ đảo Phú Quý

Đây là nơi bạn không thể bỏ qua khi đến đảo Phú Quý. Với chiều cao 22,6m, được xây dựng hoàn toàn từ bê tông cốt thép hướng mặt ra phía biển nên bạn sẽ chọn được nhiều góc ảnh để lưu giữ.

- Vịnh Triều Dương

Nơi đây thu hút khách du lịch đến tham quan bởi cảnh đẹp vô cùng nên thơ với màu trắng mịn của bãi cát rộng, nước biển trong xanh thêm một rừng dương rợp bóng mát, bạn tha hồ mà hòa mình vào thiên nhiên cũng như tổ chức cắm trại hoặc dã ngoại.

- Hải đăng Phú Quý

Hải đăng Phú Quý nằm trên ngọn núi Cấm, để lên ngọn hải đăng bạn phải leo núi với hơn 120 bậc đá men theo sườn núi, dài khoảng 200m và có nhiều đoạn trơn trượt.

Tuy nhiên, đây lại là nơi bạn có thể nhìn toàn cảnh đảo Phú Quý và quang cảnh biển xung quanh bởi đây là điểm cao nhất trên đảo.